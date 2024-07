Colpo a sorpresa in Serie A: torna Kondogbia

Dopo 7 anni il centrocampista africano potrebbe fare il suo ritorno nel massimo campionato italiano: lo vuole la big

E chi se lo aspettava. Forte di una buona esperienza fatta tra le fila dell’Atletico Madrid – dove magari non ha rubato l’occhio, ma in cui non ha affatto sfigurato, il giocatore della Repubblica Centrafricana di origini francesi aveva creduto di esser tornato definitivamente a casa.

Ingaggiato la scorsa estate dal Marsiglia, che lo ha legato a sé con un contratto quadriennale, Geoffrey Kondogbia aveva deciso di chiudere la carriera – per lo meno quella ad alti livelli, prima che l’età chiedesse il conto – nella suggestiva località della Provenza meridionale, inserito in una realtà ambiziosa come quella del blasonato club transalpino.

La tormentata stagione dell’OM però, fatta di cambi di allenatori e di cocenti delusioni sul campo, non ha agevolato il rendimento dell’ex centrocampista dell’Inter, che ora rischia di essere messo alla porta dal nuovo tecnico Roberto De Zerbi.

L’ex guru del Sassuolo, risolto il suo rapporto con il Brighton, si è infatti accasato proprio a Marsiglia, dove il presidente gli ha dato fondamentalmente carta bianca. De Zerbi è il protagonista assoluto delle scelte di mercato, e una di queste, riferisce la stampa locale, potrebbe proprio essere l’esclusione di Kondogbia dal progetto tecnico del club. Tradotto: il calciatore è nella lista dei cedibili.

Kondogbia, mossa a sorpresa dalla big italiana

Già visto in Italia proprio nelle fila dell’Inter – non erano esattamente anni di grandi successi nerazzurri quelli nei quali era stato catapultato, via Monaco, il calciatore – Kondogbia potrebbe riabbracciare il campionato italiano dopo 7 anni di assenza. L’interessamento nei suoi confronti mostrato infatti da Daniele De Rossi, il brillante tecnico della Roma, si starebbe facendo via via più concreto.

La Roma sta già cercando sul mercato un giocatore che a centrocampo possa dare un po’ di equilibrio. La contemporanea presenza di Pellegrini, Dybala, del nuovo arrivato Le Fée, unita al possibile approdo nella Capitale di Matias Soulé – senza considerare anche la punta centrale che dovrà essere messa in campo – rende troppo sbilanciata in avanti la formazione capitolina.

E allora chi meglio di Kondogbia potrebbe assolvere il ruolo di mediano recupera palloni, e di giocatore in grado di sacrificarsi per esaltare il talento dei trequartisti che gli giocano davanti? L’affare non è esattamente low cost, ma nemmeno fuori dalla portata dei Friedkin. Considerando il benservito che il Marsiglia potrebbe presto dare all’ex Valencia, la Roma può lavorare su una base di circa 10 milioni, aggiungendo magari qualche succoso bonus facilmente raggiungibile.