“Ingaggio da 5 milioni”: terzo colpo a zero, Marotta beffa il Milan

Dopo Zielinski e Taremi l’Inter potrebbe mettere a segno un altro acquisto a parametro zero: “La richiesta al netto delle commissioni”

L’Inter ha rinforzato una squadra già forte, la più forte della Serie A, con gli acquisti di Zielinski, Mehdi Taremi e Josep Martinez. Ma il calciomercato nerazzurro in entrata non è finito, anche perché Inzaghi vorrebbe un nuovo difensore e, soprattutto, un altro attaccante.

Nello specifico una seconda punta, come anticipato da Interlive.it lo scorso 20 febbraio. In tal senso serve però far uscire Marko Arnautovic, già bocciato dalla dirigenza lo scorso inverno. Sistemare l’austriaco altrove è tuttavia impresa ardua: ha 35 anni e un ingaggio alto, circa 6,5/7 milioni lordi.

L’ex Bologna è poi spesso alle prese con problemi fisici, cosa nota ovviamente pure ai potenziali acquirenti. Avendo poi un altro anno di contratto, lui fa resistenza e al momento non appare molto entusiasta di un possibile trasloco in Turchia o Arabia Saudita. Il classe ’89 sarebbe stato proposto anche in Serie A, vedi la Fiorentina, senza grande successo.

Inzaghi vuole Gudmundsson per completare il reparto avanzato. L’islandese è una seconda punta mobile, con senso del dribbling e del gol. E sa giocare con la squadra, oltre a potersi integrare senza problemi con tutti gli altri componenti dell’attacco, da Lautaro a Thuram passando per la new entry Taremi.

Il problema di Gudmundsson è che costa molto, il Genoa chiede una trentina di milioni, e inoltre in autunno andrà a processo per violenza sessuale. Per questo l’Inter non vorrebbe andare oltre un prestito con diritto e può prendere in seria considerazione altri profili. Stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ rilancia quello di Memphis Depay, ancora senza squadra. A inizio giugno, come raccolto a suo tempo da Interlive.it, ci fu un contatto col suo legale.

Depay riofferto all’Inter: “Non manca il gradimento”. I dettagli del possibile affare a zero”

Ancora senza squadra dopo l’addio a zero all’Atletico Madrid, Depay sarebbe stato riproposto all’Inter, dopo che nelle scorse settimane era stato offerto ad altre big, Milan compreso. “Gli agenti dell’olandese non hanno trovato terreno spianato – scrive la ‘rosea’ – considerata la richiesta al netto delle commissioni di un ingaggio da 5 milioni netti“. Ma “non manca il gradimento per il giocatore“.

Quella di Depay è “una pista da tenere oggi in secondo piano”, tuttavia “se l’Inter dovesse essere riuscita a fare spazio in attacco tra 15 giorni, e contemporaneamente il giocatore non avesse trovato l’accordo con altri club (c’è il Galatasaray in pressing), l’affare potrebbe aprirsi concretamente”.