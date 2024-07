Inzaghi può esultare: via libera del Bologna e nuovo grande rinforzo

È il nome che mette d’accordo Inzaghi e il fondo Oaktree. Inter pronta a chiudere in prestito con diritto di riscatto

Come tutti gli allenatori, Inzaghi non è mai soddisfatto. Non lo è del tutto della campagna acquisti dell’Inter. Il tecnico ritiene che la rosa vada ancora completata con almeno due innesti di spessore. In primis una seconda punta, col nome di Gudmundsson sempre in cima alle sue preferenze. Ma per l’islandese ci sono ostacoli economici ed extra-calcistici che rendono l’affare a dir poco complicato. L’alternativa può essere forse Depay, a quanto riproposto ai dirigenti interisti.

L’olandese è ancora senza squadra dopo l’addio a zero all’Atletico Madrid ufficiale lo scorso 30 giugno, quando gli è scaduto il contratto. Un problema potrebbero essere le sue richieste, ovvero 5 milioni di euro netti a stagione, circa 10 milioni lordi senza Decreto crescita. Il tutto al netto delle commissioni, che potrebbero non essere basse visto che parliamo di uno svincolato.

Dall’attaccante al difensore, con Inzaghi che si aspetta un centrale di piede mancino. In sostanza il famoso ‘braccetto’ sinistro che l’Inter sta cercando di prendere dopo l’infortunio alla tibia subito da Buchanan nel ritiro della sua Nazionale durante la Copa America. A proposito di Atletico Madrid, il prescelto del piacentino è, o meglio era quell’Hermoso bocciato da Oaktree. Il fondo ha detto no pure a Ricardo Rodriguez, la seconda scelta del mister nerazzurro.

Il nome che può mettere d’accordo Inzaghi e la proprietà è quello di Kiwior, polacco 24enne che non ha trovato fortuna all’Arsenal. Non è ‘anziano’ e già conosce la Serie A, inoltre col passare dei giorni i ‘Gunners’ potrebbero ammorbidirsi aprendo al prestito con diritto di riscatto. L’ex Spezia punta a cambiare aria dato l’arrivo imminente di Calafiori.

Calafiori all’Arsenal, è fatta: Inter pronta per Kiwior

Per Calafiori all’Arsenal ormai ci siamo. Nella tarda serata è arrivato il definitivo via libera da parte del Bologna. L’operazione è stata chiusa sui 50 milioni di euro bonus inclusi, con il 40% della parte fissa che finirà nelle casse dell’ex club del difensore, il Basilea, come da accordi stipulati prima del suo approdo in rossoblù

Con Calafiori si ridurrà ulteriormente lo spazio per Kiwior, il quale potrebbe uscire allo scoperto chiedendo esplicitamente la cessione. Anche se filtrano smentite, l’Inter potrebbe davvero inserirsi qualora – come possibile – gli inglesi dicessero sì a un affare con la formula del prestito più diritto (non obbligo) esercitabile al termine della prossima stagione.