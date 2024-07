La Juve ci mette una pietra sopra, ha scelto l’Inter

Un colpo di scena inatteso per il mercato di Juve e Inter: no ai bianconeri, il gioiello vuole vestirsi di nerazzurro

Una sfida infinita quella che tra Juventus e Inter si protrarrà da qui ai prossimi mesi. Dopo la lotta Scudetto vinta senza troppi problemi dai nerazzurri, adesso la squadra bianconera torna a farsi sotto. Un restyling totale o quasi, con Thiago Motta alla guida al posto di Allegri e diversi nuovi volti a Vinovo.

Nell’anno del ritorno in Champions League la Juve vuole fare sul serio. Douglas Luiz, Khèphren Thuram, Di Gregorio ed in ultima battuta Juan Cabal (soffiato proprio all’Inter) sono un corposo antipasto di quello che sarà il prodotto finale. L’ex allenatore del Bologna ha le idee chiare e sa già dove manca – ancora – qualcosa.

Probabilmente in attacco, visto che Federico Chiesa ha già le valigie in mano forse in direzione Londra: il Tottenham sarebbe in pole position per il figlio d’arte. Parallelamente il gruppo nerazzurro ha già dimostrato di essere forte abbastanza da potersela giocare con tutti. Ma i puntelli scelti da Marotta, per giunta a parametro zero, elevano ulteriormente il livello della rosa campione d’Italia.

Zielinski prima, Taremi (che in amichevole sta già segnando con continuità) poi. Martinez tra i pali. La sfida sull’asse Milano-Torino, però, sembrerebbe trasferirsi su un altro nome che Inter e Juventus stanno corteggiando da tanto tempo. E così i nerazzurri appaiono nettamente favoriti per il ritorno di un grande talento.

Juve, che batosta: vuole solo l’Inter

Ha vestito la maglia dello Spezia per un anno e mezzo, prima di essere scelto dall’Arsenal per rinforzare la difesa di Arteta. 25 milioni sul piatto e Jakub Kiwior è stato uno dei colpi più lungimiranti dei ‘Gunners’ per quanto riguarda la retroguardia. Adesso, però, con l’arrivo di Calafiori per lui lo spazio rischierebbe di dimezzarsi.

Non è da escludere che sia il talento classe 2000 il possibile sostituto dell’infortunato Buchanan: può essere schierato tanto da laterale sinistro quanto al centro della difesa, l’ideale per le attuali esigenze dei nerazzurri. Inter e Juve sondano il terreno da tempo ma pare proprio, stando a quanto viene riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, che i campioni d’Italia in carica abbiano già virtualmente vinto l’ennesimo duello di mercato.

Il calciatore polacco, protagonista ad Euro 2024, ha già dato il suo assenso al trasferimento nella Milano nerazzurra. Manca ancora l’intesa tra club, con l’Inter che vorrebbe chiudere la trattativa in prestito con diritto di riscatto. Difficile ma non impossibile.

In ottica futura il polacco rappresenterebbe il perfetto erede di Acerbi e de Vrij, entrambi in scadenza il 30 giugno 2025 e lontani dal rinnovo con l’Inter. Un colpo che piace e convince pure Oaktree, per la giovane età e potenziale ancora da sbloccare del tutto. Nel suo ultimo anno a Londra agli ordini di Arteta ha collezionato 30 presenze tra campionato e coppe con 1 gol e ben 3 assist vincenti.