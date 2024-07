Anche l’Inter in tribunale: “Miliardi di euro di danni”

Bufera sollevata da Lega Serie A ed alcuni club italiani, compresa l’Inter, ai danni delle agenzie incaricate per la distribuzione dei diritti tv. Vacillano almeno due miliardi di euro, ecco cosa succede

In un’epoca sempre più digitalizzata, anche il calcio ha dovuto subire un importante adeguamento per seguire il naturale flusso del cambiamento ed indirizzare i propri contenuti affinché possano esser più facilmente accessibili dal pubblico.

Il gioco non si svolge dunque soltanto sui campi ma anche al di fuori di essi, laddove tanti tifosi sono impossibilitati a seguire le proprie squadre del cuore da vicino o siano tanto legate ad esse da voler continuare a star dietro all’esperienza interattiva il più frequentemente possibile nell’arco della giornata. In tale direzione, buona parte dei club globali hanno affidato – attraverso le rispettive leghe nazionali e le federazioni internazionali cui fanno capolino – la trasmissione dei diritti televisivi a società particolarmente forti sul mercato.

Per certi versi questo si è tradotto in un fattore positivo per gli utenti, sempre vicini all’azione, ma sotto altri aspetti ha penalizzato fortemente proprio quei club su cui tali emittenti hanno esercitato il proprio potere tele-comunicativo. Nello specifico, a cavallo del decennio 2008-2018, una serie di agenzie incaricate alla vendita dei diritti televisivi internazionali avrebbero sfruttato strategie di mercato mirate all’abbassamento del potere di vendita di tali diritti, affinché questi venissero affidati alle solite note aziende, limitando la concorrenza.

Anche l’Inter contro le società di vendita dei diritti tv, almeno due miliardi di risarcimento

A seguito di una prima sentenza da parte dell’Antitrust del 2019 e di un secondo tentativo di risarcimento extragiudiziale non andato a buon fine, la Lega Serie A ed alcuni club italiani – fra cui Milan, Inter, Torino, Fiorentina – hanno mosso nuovi passi legali citando a giudizio presso il Tribunale di Milano le società IMG, MP & Silva e Be4 per aver illecitamente “coordinato le offerte per i diritti televisivi” in quel frangente temporale.

Una mossa sleale che potrebbe costare a queste società un esborso in danni da circa 1,8 miliardi di euro. L’esito della sentenza dovrebbe giungere non oltre il prossimo Aprile 2025. Intanto il dottor Francesco Anglani, rappresentante dello studio legale BonelliErede che sta curando gli interessi di club come Torino, Fiorentina e Roma, avrebbe altresì reso noto che l’ammontare del risarcimento dovrebbe salire sui 3 miliardi di euro. “È la prima volta che un’azione per danni antitrust viene intrapresa in Italia per cifre simili”, ha raccontato. A queste parole sono poi giunte quelle in risposta a ‘Reuters’ del portavoce di IMG, secondo il quale “sussistono difese valide contro le accuse e ci difenderemo con vigore”. Meno felici i destini di MP & Silva e Be4, entrambe accertate in fase di liquidazione.