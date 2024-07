Ventisette milioni e scambio: con Asllani è beffa al Milan

Un obiettivo del Milan potrebbe essere offerto all’Inter come contropartita per arrivare a Kristjan Asllani: la posizione nerazzurra

Sta per cominciare la terza stagione in nerazzurro per Asllani. Il giovane albanese, acquistato dall’Inter per una somma totale di 14 milioni (4 per il prestito oneroso più 10 di riscatto), ha già giocato una quarantina di partite in Serie A con la maglia nerazzurra senza mai convincere pienamente. Dopo l’annata trascorsa all’ombra di Marcelo Brozovic è diventato la prima alternativa al titolare Hakan Calhanoglu per il ruolo di regista, ma anche nella passata stagione non è riuscito a fare il salto di qualità e di personalità che in molti si aspettavano da lui.

In tanti, probabilmente, preferirebbero un profilo più esperto o più affidabile per il ruolo di vice Calhanoglu. La dirigenza nerazzurra, però, crede molto nel ragazzo, che anche all’Europeo in Germania ha ben figurato con la maglia dell’Albania. Si merita dunque un’altra opportunità.

Potrebbe giocarsi molto nei questi primi quattro mesi della nuova stagione. L’Inter, insomma, potrebbe rivalutazione la sua posizione in rosa a gennaio 2025 e aprire a una cessione. Il classe 2002 ex Empoli ha mercato in Premier ma anche in Serie A.

In Italia, per esempio, Asllani continua a essere cercato dalla Fiorentina che ha un buco evidente a centrocampo: manca un regista. La Viola potrebbe anche fare un tentativo disperato, pur sapendo di avere appunto poche possibilità di spuntarla. L’idea potrebbe essere quella di offrire all’Inter il cartellino di Sofyan Amrabat più un conguaglio economico.

Tentativo per Asllani: soldi più l’obiettivo del Milan

Il marocchino che piace anche al Milan è valutato sui 15 milioni, mentre l’Inter valuta Asllani intorno ai 30. La Fiorentina potrebbe dunque offrire ai nerazzurri 10 o 12 milioni più il cartellino del marocchino tornato dall’esperienza in Premier, arrivando così a un’offerta complessiva di 25-27 milioni per Asllani. Ma all’Inter, il marocchino non interessa più. Inzaghi e la dirigenza vogliono puntare ancora sull’albanese.

Sul ventisettenne marocchino è invece forte l’interesse del club rossonero, che però vorrebbe cavarsela offrendo alla Fiorentina un paio di esuberi. Per ora i Milan continua a sperare di arrivare a Fofana, che però costa caro e ha offerte anche dalla Premier. La prima alternativa è appunto Amrabat, che si allena da solo a Firenze. L’altro nome da prendere in considerazione è Rabiot a zero.

Fofana del Monaco piace anche al Manchester United, che è il club che non ha riscattato Amrabat a giugno dopo il prestito di dodici mesi. Intanto i Red Devils, che hanno bisogno di cedere Wan-Bissaka. Il laterale ha già rifiutato il West Ham (secondo la stampa inglese, vorrebbe l’Inter, che lo ha seguito come possibile alternativa a Dumfries).

Si è perciò anche parlato di un possibile scambio fra Wan-Bissaka e Dumfries, ma al momento l’Inter non è interessata, dato che l’olandese è pronto al rinnovo. I Red Devils hanno però interesse anche per Asllani. E non è escluso che possano offrire il ventiseienne inglese (con contratto in scadenza nel 2025) più soldi per arrivare all’albanese.

Mesi decisivi per il regista

Va ricordato che Asllani non nasce regista: all’Empoli giocava come trequartista e mezzala: solo poche volte era stato schierato come mediano. In pratica è stato Inzaghi a metterlo più arretrato dopo il passaggio in nerazzurro. Asllani gioca dunque in un ruolo delicatissimo, e ora deve crescere in termini fisici e tattici. Ha la qualità tecnica per fare benissimo, ma deve imparare a difendere meglio, ad avere maggiore intensità e a metterci più cattiveria, in tutte e due le fasi.

L’esempio da seguire è quello di Bisseck, anche lui arrivato a Milano da giocatore immaturo (veniva dalla Danimarca e non aveva confidenza con certa pressione). Il tedesco ha dimostrato di poter migliorare in fretta e di essere molto recettivo dal punto di vista tattico. Per questo l’Inter sembra disposta a tollerare anche dei passi falsi.

L’albanese dovrebbe ormai dare delle risposte. E deve farlo il prima possibile, nel poco spazio che gli verrà concesso. Riuscirà a mantenere le promesse?