Colpo a sorpresa dal Real Madrid: scambio con Barella

L’Inter punta un colpo a sorpresa dal Real Madrid, ma attenzione a un possibile assalto da parte delle Merengues per Nicolò Barella: scambio folle

Non tanto i big, quanto i più giovani stanno animando l’attuale sessione di calciomercato per l’Inter. I nerazzurri hanno cercato a lungo Giovanni Leoni e Tanner Tessmann, ma anche Juan Cabal – poi passato alla Juventus. Per non parlare di Luka Topalovic, super talento della trequarti su cui erano forti gli interessi da parte di molte big europee e dell’Atalanta, ma che alla fine è arrivato alla Beneamata e per il momento è aggregato al gruppo di Simone Inzaghi.

Insomma, Oaktree ha dato un diktat ben preciso: assicurarsi i migliori giovani in circolazione per farne un capitale tecnico ed economico e preferirli sempre e comunque ai profili più esperti, anche a costo di pagare qualcosa in più i cartellini. Per questo il profilo di Nico Paz potrebbe interessare particolarmente a Marotta e Ausilio nel prossimo futuro.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un talento dalla grande qualità in forza al Real Madrid Castilla, dove nella scorsa stagione ha segnato ben 10 gol da centrocampista. Può giocare da mezzala, da trequartista e da esterno offensivo, è dotato di un’altezza importante per il suo ruolo e ha margini di miglioramento impressionanti – è un classe 2004. Altro elemento a favore: pur essendo in Spagna, è di nazionalità argentina, una lingua che all’Inter parlano molto bene.

Inter su Nico Paz, ma nessuno tocchi Barella (neanche il Real Madrid)

Gli intermediari internazionali potrebbero proporre con sempre più forza il profilo di Paz all’Inter. La sua valutazione, però, è già salita oltre i 10 milioni di euro e con un’altra stagione importante nelle gambe potrebbe tranquillamente sforare i 20.

Proprio per questa ragione, nonostante le grandi qualità del ragazzo, i nerazzurri potrebbero trovare degli ostacoli molto importanti a livello economico per la fumata bianca. In più, bisogna ricordarsi che Carlo Ancelotti è un grande estimatore di Nicolò Barella e Luka Modric è sul viale del tramonto, per cui l’allenatore potrebbe tornare a chiedere con forza la mezzala sarda.

L’Inter, però, lo ritiene un punto fermo per il presente e il futuro, un simbolo del club che non può essere ceduto. Per questo, almeno per il momento, Paz e i nerazzurri restano lontani, nonostante un chiaro gradimento da parte della Beneamata.