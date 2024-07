La mossa di Inzaghi per ‘sostituire’ Gudmundsson: idea da 30 milioni

Simone Inzaghi ha in canna una mossa per sostituire Albert Gudmundsson: l’idea piace alla dirigenza e potrebbe essere attuata già nei prossimi giorni

Siamo a fine luglio, in pieno periodo di calciomercato, e tutte le società stanno cercando di migliorare il più possibile la squadra, alla ricerca dei profili giusti e senza spendere troppo. Vale anche per l’Inter, che sta vivendo l’attuale sessione estiva con grande attenzione ai diktat di bilancio e senza fare il passo più lungo della gamba a livello economico.

Per questo Albert Gudmundsson, uno dei migliori fantasisti della scorsa stagione, è sempre più lontano dai nerazzurri, nonostante sia un nome molto gradita alla parte tecnica e anche alla dirigenza. Portare il gioiello del Genoa, però, costa e non poco: la richiesta dei rossoblù resta sui 30 milioni di euro, e senza le uscite di Marko Arnautovic, Joaquin Correa e Valentin Carboni si tratta di un’impresa vicina all’impossibile.

Di fatti, anche Beppe Marotta nelle sue ultime dichiarazioni ha allontanato questa possibilità, dichiarando che al momento l’affare non si può fare. Simone Inzaghi, però, potrebbe risolvere il problema adattandosi con ciò che ha e con un lavoro ben preciso sul campo. Il tecnico di Piacenza ha le idee chiare ed è intenzionato a sfruttare al massimo un altro nuovo acquisto.

Inzaghi sostituisce Gudmundsson con Zielinski: la nuova idea tattica

Sul finale della scorsa stagione, a scudetto già portato a casa, l’ex allenatore della Lazio ha proposto in più occasioni una sorta di 3-4-1-2, con la promessa che potesse essere una soluzione da sperimentare per il futuro e di sicuro non isolata. L’arrivo di Gudmundsson avrebbe garantito un uomo perfetto come seconda punta, ma anche come trequartista alle spalle del duo offensivo di punta.

Senza di lui quella posizione potrebbe essere occupata da Piotr Zielinski. Il polacco giocherà soprattutto come mezzala in luogo di Henrikh Mkhitaryan, ma può fare bene anche alle spalle delle punte, posizione in cui può dare equilibrio, ma anche andare al tiro o all’assist per i compagni.

Ci aspettiamo che questa soluzione venga sperimentata già nelle prossime amichevoli e in generale in tutto il pre campionato, per poi essere attuata anche a gara in corso. Zielinski può andare a occupare quella casella di campo anche in fase di non possesso schermando il regista avversario. Insomma, la duttilità del nuovo arrivo potrebbe consentire all’Inter di risparmiare i 30 milioni del cartellino di Gudmundsson senza perderci più di tanto sul campo.