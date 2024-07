Il ‘Condor’ Galliani è pronto: colpo a fine agosto dall’Inter

Interessante l’indiscrezione che vorrebbe il navigato dirigente stringere un altro affare con i nerazzurri: se ne parla a fine mercato

Di Gregorio, Pirola, Ranocchia, Sensi, Franco Carboni, Valentin Carboni, Gagliardini, D’Ambrosio. Questi, a vario titolo, i giocatori di proprietà Inter – o che avevano appena esaurito il loro rapporto contrattuale con la società nerazzurra – passati al Monza di Adriano Galliani negli ultimi anni.

Quella che è stata definita da tutti – considerando il trentennale passato da dirigente milanista dell’ex braccio destro di Silvio Berlusconi – una strana alleanza di mercato, ha visto come protagonisti proprio loro. Galliani e Marotta. Marotta e Galliani. Colui che negli anni si è meritato l’appellativo di ‘Condor’ – indimenticabili alcuni grandi colpi last minute, come quello di Alessandro Nesta nell’estate del 2002 – e colui che ne ha raccolto in pieno l’eredità, sono sempre stati grandi amici.

Attraverso gli anni, ormai lungo gli ultimi decenni, le loro strade si sono incrociate in modo variabile, trovando un terreno fertile proprio nella collaborazione iniziata con l’ascesa dei brianzoli verso il grande palcoscenico della Serie A. Ovviamente anche lo stesso Marotta non è stato a guardare. non solo partenze in direzione Monza, insomma, ma anche arrivi all’Inter, come quello di Carlos Augusto, perfezionato a metà dell’agosto 2023.

La sinergia tra il ‘vecchio’ Re del mercato e il nuovo ‘Condor’ – Marotta si è meritato tale appellativo dopo i tanti incredibili colpi a parametro zero messi a segno in qualità di Ad nerazzurro – potrebbe ora arricchirsi di un nuovo affare. Una trattativa che potrebbe decollare negli ultimi giorni di mercato.

Galliani ‘viene in soccorso’ a Marotta: l’esubero passa al Monza?

Tornato dal prestito al Marsiglia – un’esperienza a dir poco negativa, col calciatore che non è mai andato a segno con la maglia dei transalpini – Joaquìn Correa attende di conoscere il proprio futuro. Quel che è certo, e che è chiaro anche all’entourage dell’argentino, è che non ci sarà spazio per lui nell’Inter 2024/25.

Arrivato su esplicita richiesta di Inzaghi nell’agosto del 2021, l’attaccante sudamericano ha deluso le enormi aspettative ripose nei suoi confronti. Titolare di un contratto a 3,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2025 – un accordo che pesa per 6,5 milioni annui sulle casse nerazzurre – il calciatore è fuori dal progetto tecnico del suo (ex) mentore.

Tra indiscrezioni che lo vorrebbero in procinto di accordarsi col Torino, ed altre che dipingono un romantico ritorno alla Lazio, club dal quale il ‘Tucu’ proviene, ecco spuntare l’idea Monza.

Il club brianzolo si farebbe avanti qualora, tra l’attaccante e la dirigenza nerazzurra, si arrivasse ad una rescissione consensuale del contratto. Una strada che, oggi come oggi, non è affatto da escludere considerando le difficoltà di cedere l’argentino a qualsivoglia società. Italiana od estera che sia. Ecco che allora inizierebbe a prendere forma il disegno del ‘Condor’, pronto a gettarsi a capofitto su un Correa eventualmente free agent a fine agosto…