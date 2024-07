Rugani e un nome incredibile: ‘alleanza’ di mercato con la Juve

La Juventus potrebbe far cassa anche con la cessione di Rugani: a dare una mano ai bianconeri arriva di nuovo il club rivale

La Juventus potrebbe aver scovato un club amico in un referente insospettabile. Cristiano Giuntoli ha bisogno di cedere. Con la situazione di Federico Chiesa ancora in bilico (l’attaccante non è partito con la squadra per gli impegni amichevoli in Germania: è rimasto alla Continassa, insieme agli esclusi dal ritiro tedesco, ovvero da tutti i tesserati messi sul mercato), la Juve prova a far cassa altrimenti. Finora, il club è riuscito a guadagnare il massimo da ogni cessione.

Mentre Roma, Napoli e Arsenal mostrano crescente freddezza nei confronti dell’attaccante ex Viola, Giuntoli si prepara a cedere Soulé (ormai vicinissimo alla Roma), Dean Huijsen (seguito in Francia da PSG e Marsiglia) e Rugani.

Intanto, sono già arrivati 14 milioni per Samuel Iling-Junior e 8 milioni per Barrenechea dall’Aston Villa, 8 milioni dal Genoa per De Winter e circa 7 dal Cruzeiro per Kaio Jorge. Altri 13 milioni la Juve li ha incassati dalla Fiorentina per Moise Kean. E un affare fra Viola e bianconeri fa sempre notizia. Commisso, in questi anni, si è presentato come grande avversario degli Agnelli-Elkann, eppure ha già dialogato più volte sul mercato con i “nemici” torinesi.

La Juve vende Rugani al nemico storico

E Dopo Kean, attenzione a Weston McKennie e Daniele Rugani… La Fiorentina potrebbe infatti confermarsi squadra alleata per la Juve in questa sessione di calciomercato, offrendo a Giuntoli la possibilità di liberarsi degli esuberi e di poter racimolare fondi per gli acquisti da completare.

Il difensore ventinovenne nato a Lucca e cresciuto in bianconero sa di essere ormai un elemento in uscita. Qualche giorno fa il suo procuratore Davide Torchia ha discusso con i dirigenti del Bologna, senza trovare un’intesa. E, secondo alcune voci, il centrare sarebbe stato offerto anche al Napoli, al Milan e al Genoa. Nel frattempo pare che abbia anche rifiutato offerte dal Medio Oriente. Roba da 5 milioni a stagione più bonus per la firma.

Torchia non si è fatto avanti con l’Inter, sapendo che difficilmente i nerazzurri avrebbero potuto soddisfare le aspettative economiche dei bianconeri. Infatti Giuntoli punta a chiudere una plusvalenza, incassando 4-5 milioni dalla cessione del ventinovenne. Intanto il direttore tecnico bianconero sta provando anche a piazzare Djalò: l’obiettivo è girare il portoghese in prestito, magari al Sassuolo o a qualche altra squadra di B.

Commisso fa affari con Giuntoli

La Viola potrebbe offrire intorno ai 17 milioni per avere sia McKennie che Rugani. E non è tutto, dato che Commisso potrebbe anche chiedere il prestito di Locatelli (un prestito con diritto di riscatto). In Toscana sembrano contenti, quasi tutti. Se Kean non è sembrato un buon acquisto, soprattutto per il prezzo troppo alto, Rugani e McKennie appaiono come nomi più soddisfacenti.

Per arrivare a Rugani l’ostacolo principale è l’ingaggio: il difensore dovrebbe abbassare le proprie pretese. Mentre, per il centrocampista, la Juve potrebbe pretendere oltre i 15 milioni: un prezzo che appare eccessivo per le casse della Viola.

I maligni già sospettano però qualche strano intrallazzo. E già circolano singolari ricostruzioni da complottisti… Per arginare simili derive bisogna subito dire che la Fiorentina non ha preso ancora nessuno oltre Kean: per ora si tratta solo di voci non confermate di calciomercato. Ma è un dato di fatto che la Juve sia al verde e che abbia oggi più che mani estrema necessità di vendere.

Inoltre, secondo alcune fonti il club bianconero non avrebbe ancora completato del tutto i pagamenti di Vlahovic e Chiesa. Queste cessioni potrebbero quindi essere interpretate come strane contropartite. Ed ecco qui la più divertente delle tesi complottistiche che stanno animando il web.