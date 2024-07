Firma con l’Inter e fumata bianca: affare praticamente chiuso

Tutto pronto per il passaggio di Valentin Carboni in prestito con opzione di riscatto al Marsiglia, prima rinnoverà con l’Inter. Ai nerazzurri il diritto di esercitare il controriscatto

L’Inter porta a casa un nuovo successo nella terza amichevole della fase pre-campionato grazie alle nuove leve prontamente selezionate da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, su suggerimento di Simone Inzaghi. E mentre gli allenamenti procedono spediti sui campetti di Appiano Gentile, il resto della dirigenza fa del proprio meglio per chiudere le ultime operazioni di mercato rimanenti.

Mesi e mesi di contatti nel tentativo di convolare ad un matrimonio entro la fine della sessione estiva finalmente fruttano qualcosa. Sia fronte Inter che Olympique Marsiglia. Entrambe le società hanno ormai raggiunto l’intesa definitiva sulla formula che dovrebbe portare Valentin Carboni da una parte all’altra per disputare la prossima stagione da protagonista alle dipendenze di Roberto De Zerbi, così come lo è stato lo scorso anno tra file di Raffaele Palladino al Monza.

Del resto, l’unico desiderio del calciatore è sempre stato quello di disputare quanti più minuti possibile in partita senza finire nel dimenticatoio nerazzurro. Anche sul suo fronte, dunque, le richieste sono state esaudite. Il talento argentino messosi in mostra anche grazie alla convocazione per la Nazionale in Copa America è prossimo al passaggio a mezzo di un prestito con opzione di riscatto esercitabile dall’OM a fine stagione, ma l’Inter si riserva comunque il diritto di controriscatto nel caso in cui il calciatore dovesse davvero stupire come da pronostici.

Carboni all’OM e l’Inter sorride, affare da 40 milioni con controriscatto

Secondo le ultime stime, il valore complessivo dell’affare dovrebbe toccare quota 40 milioni di euro a conferma di quanto riportato da ‘interlive.it‘ giorni addietro.

La dirigenza capitanata da Marotta e Ausilio mette così le mani avanti onde evitare di perder definitivamente le tracce del proprio pupillo e come se non bastasse, c’è interesse nel firmare un rinnovo di contratto appositamente studiato per l’occasione. Dagli 800 mila euro finora percepiti il suo guadagno dovrebbe raggiungere quota un milione, con la garanzia di restare momentaneamente in nerazzurro fino a giugno 2029. Il tutto dovrebbe avvenire nel giorno del suo rientro a Milano, previsto per l’8 agosto prossimo, giusto una manciata d’ore prima l’eventuale ri-partenza per la Francia.