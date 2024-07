Il triplo colpo di Dalmat: “Rabiot, Depay e un sogno impossibile” | ESCLUSIVO

Dalmat in esclusiva a Interlive.it: “La squadra si è ulteriormente rafforzata con Zielinski e Taremi, ma alla fine del mercato manca un mese”

Stephane Dalmat è soddisfatto della campagna acquisti della ‘sua’ Inter, anche se come Inzaghi si aspetta ancora qualche rinforzo importante da questo calciomercato estivo. “Nessuno dei big è andato via, a parte Sanchez – ha detto l’ex nerazzurro in esclusiva a Interlive.it – In più sono stati fatti due acquisti importanti a zero, Taremi e Zielinski, che possono dare un’ulteriore mano a una squadra già forte. Ma alla fine del mercato ancora un mese, quindi c’è il tempo per un altro paio di arrivi, precisamente un centrocampista e un attaccante”.

Oggi operante nel settore immobiliare, l’ex centrocampista dell’Inter (66 presenze in due stagioni e mezza) non si tira indietro e fa i nomi dei calciatori che porterebbe adesso ad Appiano per alzare ancor di più il livello della rosa a disposizione di Simone Inzaghi: “Per il centrocampo Rabiot sarebbe un acquisto straordinario, mentre per l’attacco dico Depay. L’olandese ha qualità e fantasia, a mio avviso può fare comodo”.

In realtà c’è anche un terzo calciatore che Dalmat, oggi 45enne e rimasto legatissimo all’Inter, vorrebbe vedere con la maglia nerazzurra: “È un sogno, ma impossibile: Nico Williams dell’Athletic Bilbao” e tra le rivelazioni di Euro2024 con la Spagna vincitrice poi del torneo. Ha detto bene comunque Dalmat, lo spagnolo è un sogno impossibile sia per i costi (ha una clausola da 50 milioni) che per la concorrenza che comprende, su tutti, Paris Saint-Germain e Barcellona. “C’è anche Sancho – ha aggiunto – ma non credo ci siano i soldi per prendere l’inglese” su cui sta lavorando da settimane la Juventus.

Dalmat a Interlive.it: “Carboni meglio di Correa al Marsiglia. Champions? L’obiettivo dell’Inter deve essere quello di arrivare lontano”

Francese come Dalmat è Zeze, difensore di grande prospettiva del Nantes finito nel mirino della dirigenza interista, ancora alla ricerca di un vice Bastoni. Per l’ex Inter “è un buon profilo, ma l’Inter ha la possobilità di prendere altri calciatori“. Dalmat ha poi risposto pure su Valentin Carboni, ormai diretto al Marsiglia – dove lui ha militato da giovanissimo – in prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto in favore della società di viale della Liberazione.

“Come calciatore non lo conosco molto bene, ma spero che possa fare meglio rispetto a Correa“. Conclusione sugli obiettivi stagionali di Lautaro e compagni, con lo Scudetto ancora in prima fila: “Quello scorso lo ha vinto con merito e facilmente, giocando un calcio di qualità. Quest’anno sarà più difficile, ma hanno tutto per vincerlo di nuovo”.

La Champions, invece, rimane una chimera, un sogno proibito. Perlomeno non del tutto: “Quando vedi il mercato del Real Madrid ti viene paura, tuttavia in Champions non si sa mai. Nella scorsa edizione il Borussia Dortmund nessuno lo aveva pronosticato in finale, eppure ci è arrivato. Per cui l’Inter deve avere come obiettivo quello di arrivare lontano”.