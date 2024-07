L’Inter fa piazza pulita, otto addii immediati: spunta il tesoretto

Il calciomercato dell’Inter potrebbe subire una svolta improvvisa: i nerazzurri stanno cercando di vendere addirittura otto calciatori

Per tutte le maggiori big di Serie A, la necessità non è solo rinforzare la squadra con colpi oculati sul calciomercato in entrata, ma concentrarsi anche sulle uscite, alla ricerca dei nomi giusti da trattenere e quelli da cedere. In questo momento, i nuovi arrivi sono decisamente in stand-by per i nerazzurri, dato che il braccetto di sinistra non è ancora arrivato e anche per l’attacco sembra tutto fermo, anche se Albert Gudmundsson resta in cima alla lista.

La Beneamata deve far posto e cedere i calciatori che non avrebbero spazio agli ordini di Simone Inzaghi. La lista è ben nutrita e sono addirittura otto gli interpreti che potrebbero non essere più ad Appiano Gentile alla fine dell’attuale sessione di calciomercato. Ci sono molti giovani, è vero, ma anche calciatori più affermati che sono finiti fuori dal progetto tecnico.

E sono davvero tanti se consideriamo che ne sono già partiti in tanti. Dopo Audero, Cuadrado, Klaassen, Sensi e Sanchez, i dirigenti nerazzurri sono riusciti a sistemare anche Vanheusden, Zanotti, Franco Carboni, Iliev, Oristanio e i fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito, sperando che possano avere fortuna altrove.

Gli otto addii obbligati all’Inter: non solo Agoumé e Valentin Carboni

La posizione di Agoumé e Valentin Carboni è piuttosto chiara ed entrambi potrebbero essere i primi a salutare nei prossimi giorni, anzi già in questa settimana. Il centrocampista è vicinissimo al Siviglia per 5 milioni di euro e un’alta percentuale sulla futura rivendita, mentre il fantasista è a un passo dal Marsiglia in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Resta da piazzare anche Joaquin Correa, ma per lui il mercato non si sta muovendo più di tanto, per cui è probabile anche la rescissione del contratto. È ben avviato anche l’addio di Martin Satriano, che potrebbe tornare al Brest, stavolta a titolo definitivo, anche l’attaccante è abbastanza titubante sulla destinazione.

Infine, c’è da tenere in considerazione anche le posizioni di Radu, Salcedo e Filip Stankovic. Su quest’ultimo c’era la Sampdoria, ma i blucerchiati non hanno mai accelerato per chiudere. Da capire anche il destino dell’ex Genoa e dell’attaccante, ma in questo caso nessun interessamento è ancora parso molto concreto. Un capitolo a parte lo merita Marko Arnautovic: con la giusta offerta, l’Inter non lo tratterrebbe. In tutto potrebbe esserci un tesoretto totale da circa 20 milioni, che potrebbe aumentare in maniera significativa, considerando anche il risparmio sugli ingaggi.