Sprint e nuovo colpo Inter: Marotta spende 11 milioni

Il mercato in entrata dell’Inter potrebbe sbloccarsi a breve. I nerazzurri preparano un colpo e Marotta a breve dovrebbe provare l’affondo.

Siamo ormai entrati nell’ultimo mese di calciomercato e le squadre sono pronte ad accelerare sulle trattative. Lo dovrà fare anche l’Inter per completare nel minor tempo possibile la rosa. Sono ancora due, se non ci saranno uscite impreviste, i giocatori da portare in nerazzurro e Marotta sta lavorando per chiudere il prima possibile le operazioni.

E una di queste potrebbe essere chiusa in davvero poco tempo. L’Inter, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, avrebbe deciso di accelerare su uno degli obiettivi per chiudere nel giro di qualche giorno. Non sarà una operazione semplice per motivi economici e non solo, ma Marotta sembra avere una strategia in testa molto chiara e spera che questa possa portare a piazzare un colpo importante per consentire ad Inzaghi di avere una rosa importante e competitiva.

Calciomercato Inter: decisa l’accelerazione, si prova a chiudere

Un difensore centrale di piede mancino e una seconda punta. Sono queste le priorità dell’Inter in questo ultimo mese per il calciomercato. Il tema attaccante dovrebbe entrare nel vivo nella seconda metà di agosto considerando che l’arrivo è fortemente legato agli addii di Correa e Arnautovic. Discorso diverso, invece, per il reparto arretrato. In questo caso il nuovo acquisto non è collegato ad una partenza e per questo motivo Marotta proverà a chiudere il colpo nel giro di qualche giorno.

L’obiettivo numero uno in questo momento è Renan. Il brasiliano, in prestito all’Internacional dallo Zenit San Pietroburgo, rispecchia le indicazioni date da Oaktree e per questo motivo Marotta starebbe pensando di affondare il colpo per anticipare la concorrenza e regalare il difensore a Inzaghi. Non sarà un compito semplice considerando che i russi chiedono 20 milioni di euro e da parte dei nerazzurri non c’è nessuna intenzione di spendere questa cifra per arrivare al centrale.

L’idea del club campione d’Italia è quella di mettere sul piatto gli 11 milioni di euro che dovrebbero arrivare dalle cessioni di Satriano e Agoumé. La parola poi passerebbe direttamente allo Zenit, chiamato a decidere se accettare o no la proposta dei nerazzurri. Al momento arrivare alla fumata bianca non è assolutamente semplice vista la distanza tra domanda e offerta. Ma la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza e sbloccare la trattativa. Ad oggi Renan sarebbe il primo obiettivo della difesa interista e Marotta proverà a chiudere nel giro di poco tempo.