“Formula intermedia”: Inter, accordo per il ritorno

L’Inter si prepara a definire un’altra operazione. L’accordo per il ritorno è ad un passo e si lavora ad una ‘formula intermedia’.

Siamo ormai entrati nell’ultimo mese di calciomercato e l’Inter si prepara a definire gli ultimi colpi sia in entrata che in uscita. Le priorità per il club nerazzurro restano quelle di un difensore e di una seconda punta, ma prima Marotta deve definire alcune cessioni necessarie per portare nelle casse quei soldi utili da utilizzare per completare la rosa.

E una partenza sembra essere davvero ad un passo. Secondo le ultime informazioni, l’Inter sarebbe vicina a trovare un accordo con il club ed ora si starebbero sistemando gli ultimi dettagli prima della fumata bianca. Si tratta di una operazione molto importante per i nerazzurri considerando anche la formula ipotizzata. L’obiettivo da parte di Marotta è quello di chiudere il prima possibile l’affare per consentire al club di togliere dal monte ingaggi un altro giocatore che non rientra nei piani di Inzaghi.

Calciomercato Inter, cessione ad un passo: i dettagli

Il calciomercato in uscita dell’Inter è pronto ad entrare nel vivo. Dopo un rallentamento registrato nei giorni scorsi, Marotta in queste ultime ore ha accelerato su alcune operazioni e l’ufficialità è attesa nei prossimi giorni. Una, in particolare, si tratta di una cessione destinata a portare degli introiti importanti anche in futuro.

Secondo quanto riferito da ABC Sevilla, Agoumé è sempre più vicino al ritorno in Spagna. Il club andaluso sarebbe davvero ad un passo dall’accordo con l’Inter e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per arrivare alla fumata bianca. Stando alle informazioni del giornale spagnolo, il Siviglia, che non ha esercitato il diritto di riscatto alla fine della scorsa stagione, ha provato a prendere il giocatore ancora in prestito, ma da parte dei nerazzurri c’è stata la chiusura a questa formula. L’idea di Marotta è sempre stata quella di una cessione a titolo definitivo.

E per questo motivo le due squadre starebbero pensando ad una formula intermedia. Il Siviglia dovrebbe acquistare il classe 2002 per una cifra intorno ai 3-5 milioni di euro a titolo definitivo e l’Inter si garantirebbe una alta percentuale sulla futura rivendita (circa il 40%). Una soluzione che accontenterebbe tutte le parti e anche lo stesso giocatore. Il centrocampista, infatti, avrebbe trovato l’accordo con gli andalusi e a questo punto sta aspettando l’accordo tra i club per iniziare questa nuova avventura.