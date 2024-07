Chiusura a un passo: l’Inter ha detto sì all’offerta

Si muove il mercato in uscita dell’Inter. I nerazzurri hanno accettato la proposta di un club ed ora la chiusura sembra davvero vicina

In attesa di definire le ultime due operazioni in entrata, l’Inter continua a lavorare sulle uscite. Sono diversi i giocatori con le valigie in mano e Marotta spera di riuscire a trovare una soluzione a tutti in davvero poco tempo. Cessioni importanti sia per sbloccare gli ultimi arrivi che per mantenere i conti societari in ordine.

E una trattativa sembra ad un passo dalla conclusione. Stando alle ultime informazioni, l’Inter avrebbe detto sì alla proposta del club ed ora la squadra sarebbe al lavoro per trovare l’intesa con il calciatore per arrivare alla fumata bianca. La dirigenza nerazzurra spera che il tutto si possa sbloccare in qualche giorno per definire l’operazione e consentire al giocatore, ormai fuori dal progetto tecnico del club campione d’Italia, di andare a giocare con maggiore continuità.

Calciomercato Inter, accordo trovato: addio ad un passo

Il mercato in uscita in questo momento ha la priorità in casa Inter. Marotta è impegnato a sfoltire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e solo dopo si provvederà a chiudere gli ultimi rinforzi. Per quanto riguarda le cessioni, i fari sono puntati sicuramente su Correa e Arnautovic. In attesa di trovare la giusta sistemazione ad entrambi, i nerazzurri nei prossimi giorni sperano di poter chiudere un’altra operazione.

Stando a quanto riferito da footmercato.net, è stato trovato l’accordo tra il Brest e l’Inter per Satriano. I nerazzurri hanno detto sì alla proposta di 6 milioni più bonus per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante. Ora il club è al lavoro per cercare di definire l’intesa con il giocatore.

L’uruguaiano, che proprio la scorsa stagione ha vestito la maglia della squadra transalpina, non ha ancora dato il proprio via libera. Da parte di viale Liberazione si spera che il tutto possa sbloccarsi in davvero poco tempo per provare a liberarsi di un giocatore che non rientra più nei piani.

Naturalmente le cessioni in casa nerazzurra non si fermeranno a Satriano. Marotta punta nel giro di qualche giorno di definire alcune operazioni in uscita per poi concentrarsi in entrata. Le priorità sono un difensore e una seconda punta, ma i loro arrivi, soprattutto quello dell’attaccante, al momento sono legati ad alcuni addii. E l’Inter punta a chiudere tutto in poco tempo per dare a Inzaghi la possibilità di lavorare con la rosa completa.