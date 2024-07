Asllani in un’altra Big, Inter al tappeto: affare da 17 milioni più bonus

Kristjan Asllani può finire per lasciare Milano entro fine mese: Inter ko, la big lo vuole a tutti i costi

Il mese di agosto può portare ulteriori cambiamenti alla rosa di Simone Inzaghi che, tra entrate ed uscite, punta a ripetersi dopo l’annata che ha portato al ventesimo Scudetto. I nerazzurri punteranno a rinforzarsi anche se sta prendendo quota l’idea di un clamoroso addio.

Quello del nazionale albanese Kristjan Asllani, 22enne talentuoso centrocampista che pare essere finito al centro di un pazzesco intrigo di mercato. Un mercato che alla Milano nerazzurra ha già regalato non poche soddisfazioni negli ultimi due mesi. Piotr Zielinski e Mehdi Taremi sapranno come farsi amare dai tifosi, nel loro percorso milanese che è appena cominciato.

Il polacco ha dimostrato di essere negli anni un centrocampista completo e affidabile, spesso e volentieri sottovalutato a Napoli. L’iraniano, d’altro canto, fa parlare i suoi numeri. Un cecchino sotto porta, finalmente l’alternativa valida a Lautaro e Thuram che Simone Inzaghi aveva richiesto a gran voce.

Qualcosa si sta muovendo anche sugli esterni, visto che Buchanan non è stato ancora rimpiazzato (la Juve ha anticipato Marotta nella corsa a Juan Cabal) e le idee al presidente dell’Inter non mancano di certo. A sorpresa, il reparto che ha mostrato maggiori certezze e qualità negli ultimi due anni, rischia di far preoccupare i tifosi dell’Inter. Perché il centrocampo, infarcito di talenti – Zielinski è solo l’ultimo di una lunga serie – potrebbe perdere uno dei suoi gioielli più apprezzati. Kristjan Asllani, come anticipato, potrebbe dire addio: la big è pronta all’offerta.

Lo vuole la big: Asllani via dall’Inter?

Un reparto più affollato che mai potrebbe convincere l’ex Empoli – 31 presenze, 1 gol e 2 assist in 1066′ in campo nella scorsa stagione – a lasciare la Milano nerazzurra. Una big avrebbe messo nel mirino il talento nerazzurro, con una proposta che lascerebbe poco spazio di manovra a Marotta.

Asllani è l’ultimo desiderio del Borussia Dortmund che, a caccia di giocatori giovani, di talento e prospettiva, ha messo nel mirino proprio il classe 2002. Arrivato all’Inter per poco meno di 15 milioni, la società giallonera potrebbe aumentare di poco la cifra incassata dall’Empoli l’anno scorso. Il Borussia Dortmund, se decidesse effettivamente di farsi avanti in via ufficiale, metterebbe sul piatto una proposta di 17 milioni di euro più bonus.

Per Asllani, poi, la possibilità di avere probabilmente maggiore spazio – anche in campo internazionale – rispetto a quello che Inzaghi, inevitabilmente gli riserverebbe nella stagione che sta per cominciare. A questo punto, a determinate condizioni, sarebbe molto difficile dire no. E così l’albanese, al momento sotto contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2027, potrebbe realmente fare le valigie e trasferirsi subito in Bundesliga. Le prossime settimane saranno decisive.