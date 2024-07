Il colpaccio lo fa Conte: ‘scippo’ all’Inter, indizio ufficiale

Conte prepara un altro ‘scippo’ all’Inter dopo Buongiorno. C’è un indizio chiaro sul possibile passaggio al Napoli del calciatore

Antonio Conte potrebbe dare un altro dispiacere all’Inter. Il Napoli sta lavorando per dare al tecnico leccese una squadra di assoluto livello per ritornare a lottare per lo Scudetto e sono diversi ancora i movimenti in entrata che i partenopei sono pronti a fare. Rinforzi che comunque arriveranno solo dopo la partenza di Osimhen. La cessione dell’attaccante consentirà di avere un gruzzoletto importante da poter reinvestire sul calciomercato.

La priorità in casa partenopea sarà sicuramente quella di definire l’approdo di Lukaku, attaccante chiamato a sostituire il nigeriano nello scacchiere di Conte. Ma non è assolutamente finita qui. Il Napoli potrebbe decidere di piazzare un altro colpo importante e richiesto dal proprio tecnico. Una accelerazione che taglierebbe fuori dalla corsa l’Inter e, in caso di fumata bianca, gli azzurri farebbero un nuovo sgarbo al club campione d’Italia dopo Buongiorno.

Calciomercato: niente Inter, il Napoli pronto ad accelerare

Una squadra competitiva per sognare in grande e provare a vincere ancora. L’obiettivo del Napoli è chiaro e ADL è pronto a fare dei sacrifici per riuscire ad accontentare le richieste di Conte. L’ormai imminente arrivo di Lukaku rappresenta la conferma di come il presidente ha intenzione di seguire le indicazioni del tecnico. Proprio per questo motivo non possiamo escludere un tentativo da parte dei partenopei per strappare un calciatore alla concorrenza.

Secondo quanto riferito da Goldbet e Better, il Napoli è la squadra in pole position nella corsa a Chiesa. Un trasferimento del giocatore della Juventus alla corte di Conte è dato a 1.50. Il figlio d’arte piace molto al leccese e il mancato rinnovo con la Juventus apre alla possibilità di una sua partenza partenza in questa sessione di calciomercato. Bisognerà fare un sacrificio economico importante considerando anche la valutazione da parte del club bianconero.

Una eventuale proposta della squadra campana allontanerebbe il calciatore dall’Inter. I nerazzurri seguono con attenzione la vicenda Chiesa, ma non hanno intenzione di affondare il colpo in questo calciomercato. Il club campione d’Italia potrebbe decidere di sondare il terreno solo in caso di addio alla Juventus a parametro zero. Una ipotesi non semplice considerando che i bianconeri puntano a guadagnare con la cessione del figlio d’arte e quindi sarebbero al lavoro per trovare una soluzione entro la fine della sessione estiva. E il Napoli, stando alle quote, si candida ad essere il vero favorito nella corsa all’ex Fiorentina.