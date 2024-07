Scambio choc Chiesa-Frattesi: annuncio in diretta

Davide Frattesi e Federico Chiesa potrebbero essere protagonisti della seconda parte del calciomercato. L’annuncio su un eventuale scambio

Manca circa un mese alla chiusura del calciomercato estivo e, tra i protagonisti di questo rush finale, potrebbero esserci sia Federico Chiesa che Davide Frattesi. Il primo è in scadenza con la Juventus nel 2025 e al momento le possibilità di rinnovo sono inesistenti. Per questo motivo la cessione sembra essere l’ipotesi più probabile. Discorso diverso, invece, per il centrocampista romano. L’Inter non ha intenzione di privarsi del giocatore, ma attenzione alla volontà dell’ex Sassuolo di trovare più spazio.

Per il momento da parte dei nerazzurri le porte ad una cessione sono chiuse. In caso, però, di una proposta importante il quadro potrebbe davvero cambiare. E nei giorni scorsi si è ipotizzata anche la possibilità di uno scambio Chiesa-Frattesi. Il centrocampista sarebbe stato proposto alla società bianconera e non è un mistero l’interesse dei nerazzurri per l’ex Fiorentina. Una ipotesi da non escludere a priori e proprio su questa pista è arrivato un annuncio in diretta molto importante.

Scambio Chiesa-Frattesi: c’è l’annuncio

Al momento sembra complicato ipotizzare uno scambio tra i due giocatori visto che le due società hanno priorità diverse, ma il mercato è ancora lungo e l’ultimo mese solitamente regala diverse sorprese. Chi, invece, non crede assolutamente ad una trattativa simile è Fabrizio Biasin, che sul suo canale Youtube spiega il perché secondo lui le due squadre non si siederanno ad un tavolo per capire la fattibilità dell’operazione.

“Le possibilità di vedere Chiesa all’Inter quest’anno sono zero – spiega il giornalista – i nerazzurri non hanno spazio per il figlio d’arte e penso che alla fine la Juventus troverà una soluzione. Se, invece, il giocatore dovesse andare in scadenza, allora Marotta farebbe un tentativo per prenderlo a giugno 2025. Scambio con Frattesi? Improbabile. In ogni caso per il club meneghino il problema del minutaggio del centrocampista ci sarà. L’ex Sassuolo vuole giocare giustamente di più”.

Una eventuale grana non sicuramente di poco conto per il club campione d’Italia. I nerazzurri nell’incontro con l’entourage del giocatore la centralità di Frattesi nel progetto anche dopo l’arrivo di Zielinski. E le prime due giornate potrebbero essere decisive in questo senso. Se troverà spazio, allora l’ex Sassuolo sarà ancora un giocatore dell’Inter. In caso di un minutaggio minore alle aspettative non possiamo escludere una richiesta di cessione e a quel punto anche la Juventus potrebbe entrare in gioco.