Inter, nuovo affare a zero: ecco l’erede di Mkhitaryan

L’Inter lavora anche alla squadra del futuro. I nerazzurri sono pronti ad un nuovo colpo a zero per portare a Milano l’erede di Mkhitaryan.

Le indicazioni da parte di Oaktree sono molto chiare: lavorare per il presente, ma iniziare anche a individuare i giocatori per costruire l’Inter del futuro. E uno dei reparti che potrebbero avere a breve diverse novità è quello del centrocampo. Mkhitaryan e Calhanoglu non sono più giovanissimi e si sta iniziando a individuare i sostituti giusti.

Stando a quanto riferito da Tuttosport, l’erede di Mkhitaryan sarebbe già stato individuato e Marotta prepara l’assalto per strapparlo alla concorrenza. Non sarà semplice considerando che stiamo parlando di un acquisto a parametro zero e, quindi, molte squadre sono sul giocatore. Ma l’Inter ha intenzione di muoversi in anticipo per cercare l’accordo con il centrocampista e regalarsi un acquisto di assoluto livello per la squadra del futuro.

Calciomercato Inter: Marotta prepara un nuovo colpo, arriva a zero

In casa Inter si guarda con attenzione al futuro. Le idee sono molto chiare e Marotta sta lavorando per individuare i giocatori in grado di poter dare un ricambio a quelli attualmente presenti e non più giovanissimi. Uno dei rinforzi potrebbe arrivare a parametro zero la prossima estate. Il nome stuzzica molto il club campione d’Italia e si sta ragionando sulla strategia da mettere in campo per strapparlo alla concorrenza.

Luka Sucic sarebbe uno dei diversi nomi presenti sul taccuino di Marotta in ottica della prossima stagione. Il 21enne del Salisburgo è in scadenza con il Salisburgo e, in caso di mancato rinnovo, il prossimo giugno potrà scegliere la sua nuova squadra senza dover aspettare l’accordo tra i rispettivi club. Nelle intenzioni del club nerazzurro ci sarebbe quella di fare un tentativo per portarlo a Milano e affidargli il ruolo di erede di Mkhitaryan.

Ma non è l’unica soluzione che si sta valutando in casa nerazzurra. Resta viva anche la possibilità di riportare a Milano da Bologna il centrocampista Fabbian. L’Inter ha un diritto di recompra fissato a 12 milioni di euro – esercitabile a partire del 2025 – e potrebbe decidere di utilizzare questa opzione per consentire all’ex Reggina di provare una esperienza con la squadra dove è cresciuto. Il giocatore è molto intrigato dalla possibilità di ritornare a vestire la maglia nerazzurra, ma in queto caso l’ultima parola spetterà direttamente al club. Ragionamenti in corso e nei prossimi mesi saranno sciolti tutti i dubbi.