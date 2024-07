Linea verde con Oaktree: terzo ‘baby’ colpo in arrivo

L’Inter inizia anche a muoversi sui giovani. I nerazzurri preparano un nuovo colpo che si aggiunge ai ‘baby’ Topalovic e Alex Perez

Il diktat di Oaktree è stato sin da subito molto chiaro: puntare sui giovani. La nuova proprietà nerazzurra ha subito chiuso la porta a possibili acquisti over 30 ribadendo la necessità di portare a Milano prospetti interessanti per farli crescere e magari averli pronti per la Prima Squadra a partire dalla prossima stagione. Oppure in futuro utilizzarli come una plusvalenza importante per tenere i conti sempre in ordine.

Una idea che Marotta ha subito messo in pratica chiudendo per Topalovic e Alex Perez. Ma non è assolutamente finita qui. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sono pronti a chiudere un altro colpo ‘baby’. La trattativa è ormai ben impostata e nei prossimi giorni si attende la tanto attesa fumata bianca. Acquisto che conferma la volontà del club di strappare alla concorrenza i migliori talenti presenti sul panorama internazionale e nazionale.

Calciomercato Inter, pronto un nuovo colpo: si chiude a breve

La linea verde decisa da Oaktree inizia a prendere forma. Il gruppo americano al suo arrivo ha dato l’ok all’approdo in nerazzurro di giocatori di esperienza come Zielinski e Taremi, ma anche chiesto a Marotta di non piazzare più colpi simili (vedi lo stop per Hermoso ndr). L’obiettivo è quello da un lato di portare giocatori giovani e pronti per dare una mano ad Inzaghi la prossima stagione e dall’altro iniziare a costruire l’Inter del futuro con l’acquisto di talenti al di sotto dei 20 anni.

Una strategia che ha portato il club campione d’Italia a scommettere su Luka Topalovic, paragonato da alcuni a de Bruyne, e su Alex Perez. Ma il lavoro non è assolutamente finito qui. Marotta nei prossimi giorni dovrebbe definire l’approdo in nerazzurro del talento della Sampdoria Giovanni Leoni. Il centrale piace da tempo ai nerazzurri ed ora è arrivato il momento di chiudere il colpo per anticipare la concorrenza.

Nelle scorse settimane si era ipotizzata una permanenza alla corte di Pirlo per il classe 2006. Ma non è da escludere che Inzaghi decida di valutarlo in ritiro e poi prendere una decisione se farlo restare in nerazzurro oppure darlo in prestito per continuare il percorso di crescita. Un colpo che conferma la volontà dei nerazzurri di puntare sui giovani di talento e questa volta anche italiani.