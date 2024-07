Marotta pronto a chiudere: la stella dell’under 21 italiana all’Inter

Marotta guarda lontano, pronto a tuffarsi sul gioiello dell’Under 21: super colpo Inter, ecco la strategia nerazzurra

Da Zielinski a Taremi a zero passando per l’investimento fatto per Josep Martinez arrivato dal Genoa. Fino all’ipotesi sempre viva e sempre dal ‘Grifone’ di puntare forte su Albert Gudmundsson per rendere semplicemente imbattibile l’attacco dei campioni d’Italia.

Ad ogni modo c’è l’idea, in casa Inter, che il mese di agosto possa effettivamente regalare sorprese ai tifosi in sede di mercato. Tra il calcio giocato, amichevoli estive e l’esordio in Serie A, la dirigenza meneghina si sta focalizzando su una pista che porta ad un talento cristallino del calcio italiano. Un investimento che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane: i vertici nerazzurri sono già al lavoro sull’ultima suggestione. Uno sguardo attento al presente, uno ancora più profondo al futuro.

L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe presto accogliere profili più giovani e di prospettiva, un mix tra esperti e talenti emergenti che potrebbe portare solo benefici alla squadra campione d’Italia. A tal proposito Beppe Marotta ha già in mente una determinata strategia per portare a termine un affare che farebbe certamente felici i tifosi dell’Inter. E a questo punto sembra proprio che il presidente nerazzurro voglia puntare con decisione al gioiello della Nazionale Under 21 italiana: l’affare è da applausi.

Colpo prenotato: Inter, ecco l’ex Roma

Un dirigente lungimirante e attento come Beppe Marotta non può non valutare opzioni futuribili per rinforzare la rosa dell’Inter. E così l’ultima possibilità potrebbe arrivare direttamente dalla Serie B dove un gioiello di grandissimo talento potrebbe mettersi in mostra nei prossimi mesi.

Poco più di un anno fa il Sassuolo ha fatto un investimento importante, 7,5 milioni di euro, per Cristian Volpato. Il fantasista, arrivato a titolo definitivo dalla Roma, è stato impiegato raramente. 1 gol ed 1 assist in 25 presenze, con soli 826′ per il 20enne nato in Australia. Adesso, però, con Grosso in panchina Volpato può mettersi in mostra e giocare con una certa regolarità in Serie B, nella speranza di trascinare i neroverdi subito alla promozione.

Beppe Marotta avrebbe un’idea: acquistare subito Volpato ma lasciarlo libero di rimanere a Sassuolo ad esprimere, per almeno una stagione in prestito, il suo calcio. Poi il passaggio definitivo all’Inter che pare credere parecchio nel ragazzo.

Uno scenario decisamente alla portata, un investimento di un certo peso per il futuro. Volpato soprattutto con l’Under 21 azzurra ha mostrato doti fuori dal comune e dimostrato di essere all’altezza di una big. Di tempo, vista la giovane età, ce ne sarà. Ma la dirigenza di Viale della Liberazione vuole giocare d’anticipo e garantirsi un gioiello come Volpato prima di tutti. E a questo punto non è esclusa un’accelerata nelle prossime settimane.