Colpo di scena Gudmundsson: le cifre dell’operazione

L’Inter potrebbe dover mollare definitivamente Gudmundsson: s’inserisce con un colpo di scena una concorrente pronta a chiudere

L’infortunio di Taremi ci sta, sono cose che succedono durante la preparazione. Il concetto di base però non cambia. L’Inter ha poche scelte in attacco e Lautaro e Thuram non possono, di nuovo, essere chiamati agli straordinari come nella scorsa stagione. Considerando che quest’anno le partite in programma saranno più di cinquanta.

Scongiurando ogni possibile infortunio, volendo pensare al turn-over o alla necessità di far riposare i titolari, bisognerà affidarsi totalmente a Taremi. Perché altrimenti si gioca con Arnautovic. E il rischio, con tutto il bene nei confronti dell’austriaco, è che l’Inter giochi praticamente in dieci.

Ecco perché l’Inter non dovrebbe arrendersi per Gudmundsson. Che possa eventualmente arrivare Chiesa tra un anno a zero non significa nulla. L’affare è incerto sotto più punti vista, a cominciare da quello tattico per finire a quello economico. E poi conta l’oggi, il campionato da affrontare da campioni in carica, con la Champions allargata e il Mondiale per Club.

Il problema è che più passa il tempo e più diventa difficile che l’islandese aspetti ancora l’Inter. Il colpo di scena delle ultime ore a proposito di Gudmundsson riguarda la Fiorentina. La Viola, secondo quanto riportato da più fonti, starebbe spingendo per ingaggiare Albert Gudmundsson, obiettivo della dirigenza da parecchi mesi.

La Viola irrompe su Gudmundsson: è colpo di scena

Già l’inverno scorso i toscani si erano sbilanciati con un’offerta superiore ai 20 milioni per portarlo via da Genova. Per convincere i liguri serve qualcosa in più, e ora Rocco Commisso potrebbe aver trovato i fondi. Pare infatti che la Fiorentina sia pronta a vendere Nico Gonzales, che è tra gli obiettivi della Juventus e dell’Atalanta.

Vendendo Gonzales, la Fiorentina potrebbe effettivamente presentarsi con una nuova, convincente offerta per Gudmundsson e mettere fuori dai giochi l’Inter. I nerazzurri, finora, hanno considerato l’islandese come un obiettivo su cui puntare solo in caso di cessione veloce degli esuberi più invadenti, cioè senza rischi. E in questo modo sono rimasti bloccati.

Si era parlato di una sorta di canale privilegiato fra Genoa e Inter, con il dichiarato gradimento dell’islandese, pronto a dare tempo a Marotta per cedere i vari Correa, Satriano e Arnautovic… Ma la Fiorentina è sempre lì: segue l’attaccante ex PSV dallo scorso gennaio, e ora potrebbe tornare forte sull’islandese in caso di cessione di Nico. Gudmundsson potrebbe essere loro vera priorità del mercato del club viola. Il Genoa potrebbe chiedere 28 milioni, senza contropartite e a titolo definitivo. Contrattando un po’, si potrebbe anche scendere.

L’Inter ancora bloccata

Stessa situazione di due anni fa. Identica. Tutti dicevano che l’Inter aveva già un accordo con Paulo Dybala. E l’argentino sembrava già con la testa a Milano. Marotta gli aveva chiesto di attendere qualche settimana. Che doveva piazzare Sanchez. Le settimane divennero un mese e Dybala si accordò con la Roma. Mentre l’Inter pagava un indennizzo al cileno per farlo smammare.

Anche l’islandese, come Dybala, spera di finire all’Inter. Ma il tempo passa e la speranza si affievolisce. Così ci sarebbe già stato un proficuo colloquio tra la dirigenza della Fiorentina e il suo agente. Il Genoa sarà più malleabile rispetto a sei mesi fa, dato che è già entrato da tempo nell’ordine di idee di perderlo. E la Viola potrebbe avere maggiore potere per chiudere subito l’affare.

Nei giorni scorsi Marotta ha praticamente smentito che l’Inter possa farsi avanti per l’attaccante del Genoa. Ma l’impressione è che i nerazzurri resteranno ancora vigili, al di là delle dichiarazioni ufficiali e della fiducia mostrata nei confronti di Arnautovic come quarta punta. Il colpo di scena, a questo punto, sarebbe vendere qualche esubero e fare subito un’offerta per Gudmundsson. Il club nerazzurro è infatti impossibilitato a muoversi: deve prima procedere con qualche uscita lì davanti. Ma chi mai può essere interessato a Correa e ad Arnautovic?