Colpo in casa Atalanta, Marotta pronto a calare l’asso

Ennesimo capolavoro di Beppe Marotta, pronto a scippare l’Atalanta: ecco il colpo che ha in mente il presidente dell’Inter

Dopo aver già regalato soddisfazioni importanti alla tifoseria nerazzurra, il presidente dell’Inter Beppe Marotta vuole superarsi. In bacheca il ventesimo Scudetto e con la seconda stella cucita in petto, il club meneghino si prepara ad una stagione da protagonista in Italia ed Europa.

Nel mezzo, inevitabilmente, una sessione estiva di calciomercato ricca di novità. Tra entrate e potenziali cessioni, la dirigenza interista lavora senza sosta. Si lavora al presente ma anche al futuro di una squadra forte, competitiva ma che con intelligenza può essere ulteriormente migliorata. E così le possibilità si moltiplicano: uno dei prossimi colpi per la squadra di Simone Inzaghi potrebbe arrivare da una rivale.

È già accaduto in passato, succederà ancora. Inter e Atalanta intrecciata in un filo unico che le coinvolgerebbe in sede di mercato. I campioni d’Italia hanno spesso e volentieri guardato con grande interesse ai talenti selezionati e coltivati da Gasperini, in grado di renderli tra i calciatori più ambiti in Serie A e non solo. E così di occasioni Marotta ne ha già adocchiate alcune, con l’idea di puntare forte su uno dei giocatori che pare destinato a lasciare Bergamo nel prossimo futuro.

Lascia l’Atalanta a zero: super colpo Inter

Una delle priorità per presente ma soprattutto futuro, in casa Inter, è rappresentata dalla ricerca di un laterale destro come alternativa al titolare, che potrebbe essere ancora Denzel Dumfries visto l’accordo verbale raggiunto per il rinnovo (fino a giugno 2028) del contratto in scadenza fra un anno.

Davide Zappacosta è un profilo che piace parecchio a Beppe Marotta, desideroso di attingere al suo lunghissimo elenco di calciatori in scadenza prossimamente. L’ex Chelsea è sotto contratto con la ‘Dea’ fino al 30 giugno 2025, e pare proprio che il rinnovo non sia un pensiero fisso della dirigenza bergamasca.

L’Atalanta, dunque, potrebbe lasciarlo partire a parametro zero al termine della stagione che sta per cominciare. Un’idea intrigante per Marotta che vedrebbe benissimo in nerazzurro l’esperto laterale, ritornato a fornire grandi prestazioni con la maglia dell’Atalanta.

Zappacosta, schierabile all’occorrenza anche sulla corsia mancina nel 3-5-2 di Inzaghi, nell’annata che ha regalato l’Europa League alla squadra di Gasperini ha accumulato 46 presenze con 2 reti e ben 5 assist vincenti. Numeri importanti che, se rapportati all’idea di portarlo a Milano a parametro zero, rendono lo scenario ancora più accattivante per la dirigenza di Viale della Liberazione.