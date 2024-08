Il grande colpo non si fa: l’annuncio che ‘gela’ l’Inter

Il futuro del big è stato accostato in più occasioni all’Inter negli ultimi mesi: il calciatore ha chiarito la sua prossima destinazione

Il casting per la difesa dell’Inter va avanti e la rosa dei nomi emersi negli ultimi mesi è veramente lunga, comprendendo anche profili molto diversi tra loro. Tra giovani, più esperti, cartellini costosi o più economici, è emerso a più riprese anche il nome di Kim Min-jae. Il perno difensivo del Napoli di Luciano Spalletti che ha conquistato lo scudetto non ha vissuto un gran primo anno in Germania.

Agli ordini dei bavaresi ha anche totalizzato molte presenze, ma raramente ha dato la solidità che ci si attendeva da lui, per poi finire anche in panchina spesso e volentieri nella seconda parte di stagione. Per questo, ormai da maggio, i rumors su un suo possibile ritorno in Italia sono diventati sempre più insistenti, anche e soprattutto sull’Inter.

I nerazzurri perderanno con ogni probabilità Stefan de Vrij e Francesco Acerbi a giugno prossimo e servirà un sostituto di primo livello per blindare la difesa. Soprattutto quando regnava l’incertezza sul ritorno a pieni ranghi del centrale italiano ex Lazio, di Kim si è tornato a parlare con insistenza, in prestito ovviamente, ma senza mai una vera e propria trattativa tra l’Inter e il Bayern Monaco.

Niente Inter per Kim: “Non ho mai pensato di lasciare il Bayern”

In tanti hanno anche sottolineato che fosse proprio Kim a spingere per la sua partenza e che il ragazzo ritenesse già chiusa la sua avventura in Baviera. In realtà, le cose non stanno esattamente così e a specificarlo è stato proprio l’ex Napoli alla vigilia dell’amichevole contro il Tottenham.

“Non ho mai pensato di lasciare il club, il mio focus ora è sulla preparazione e sulla nuova stagione”, ha dichiarato. E a questo punto starà a lui dimostrare a Vincent Kompany di essere un profilo all’altezza degli obiettivi dei tedeschi e fare fin da subito bene sil campo. Dopo l’ambientamento iniziale, i tifosi si aspettano da lui una forte reazione e la determinazione di un tempo.

L’Inter, intanto, continua senza fretta la caccia a un nuovo difensore, un braccetto di sinistra che possa dare fiato ad Alessandro Bastoni e allungare la rosa dei nomi a disposizione di Simone Inzaghi. E non sarà sicuramente Kim, a questo punto.