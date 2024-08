Ritorno all’Inter come quinta punta: “È vicinissimo”

L’Inter non ha del tutto abbandonato progetto di acquisto di una quinta punta: un obiettivo è vicinissimo a un clamoroso ritorno

Senza cessione di Arnautovic, sembra proprio che l’Inter non possa muoversi sul mercato. E sull’austriaco ci sono stati finora soltanto timidissimi movimenti da parte di club turchi e forse accenni di manifestazioni di interesse da parte di qualche club italiano (Fiorentina, Como, Monza, Parma…). Nulla di concreto, in definitiva. Così, per l’Inter resta tutto bloccato, anche dopo l’infortunio di Taremi che, in una fase non così delicata, ha già messo in evidenza un problema di numero nel reparto.

Inzaghi dovrà arrangiarsi. Magari sfruttando qualche Primavera. O provando a schierare fuori ruolo giocatori come Mkhitaryan, Frattesi e Zielinski. Ci sarebbe anche un terza opzione: quella di accontentarsi di un giocatore senza grosso appeal e sulla carta non all’altezza di un posto in rosa nell’Inter, ma compatibile per aspetti “burocratici” e “storici” con le condizioni contingenti.

Come quinta punta, l’Inter potrebbe per esempio pensare al ritorno di un canterano, in modo da non occupare slot nelle liste A e Champions. Ma sul mercato, oltre a Pinamonti, c’è solo un nome buono su cui sembrerebbe possibile investire al momento. Si tratterebbe di Federico Bonazzoli. Attaccante con discreta esperienza in A, apparentemente disposto a fare la riserva della riserva, con un passato da prodotto del vivaio e con pretese economiche molto basse (accetterebbe un ingaggio di poco superiore a un milione all’anno, o giù di lì).

Proprio le aspettative economiche del ragazzo potrebbero giocare a favore dell’Inter: pretende poco per la A ma parecchio per la B, e in questo senso il club nerazzurro potrebbe spuntarla sulle tanti pretendenti che gli stanno offrendo un ruolo da titolare. Bonazzoli ha anche un contratto in scadenza nel 2025, quindi è da tempo sul mercato con lo sconto. Il suo attuale club, la Salernitana, è in difficoltà economica, e deve vendere… Altro particolare interessante: il suo procuratore è Tinti, un referente caro ai dirigenti nerazzurri (è l’agente di Bastoni e di Inzaghi).

Il ritorno del canterano: Bonazzoli perfetto come quinta punta

Sembra però che Bonazzoli sia più vicino alla Cremonese che all’Inter. Evidentemente non ha mai ricevuto alcun tipo di chiamata dai dirigenti dell’Inter e si è quindi guardato intorno cercando altre soluzioni a lui convenienti. Quindi l’ex non è disponibile per un ritorno come quinta punta. Per l’Inter ci sono ancora troppe incognite da risolvere prima di investire, anche un minimo sul mercato. Nel reparto ci sono attualmente tre esuberi da piazzare: Correa, Satriano e Salcedo. E poi c’è Arnautovic, che la dirigenza presenta come un giocatore su cui fare affidamento ma che tutti i tifosi vorrebbero vedere lontano da Milano.

Federico Bonazzoli come quinta punta sarebbe stato possibile quindi solo dopo l’uscita (complicata) di Correa e le cessioni definitive o temporanee di Satriano e di Eddy Salcedo. Un anno fa Bonazzoli aveva dichiarato di sognare un ritorno in nerazzurro. Ma, secondo Sky Sport e altre fonti, già da un paio di giorni l’attaccante sarebbe “vicinissimo alla Cremonese”.

L’ex Primavera dell’Inter è ormai un giocatore esperto (è un classe 1997) con parecchio mercato in B. Dopo le esperienze alla Sampdoria, alla Virtus Lanciano, al Brescia, alla SPAL, al Padova, al Torino, alla Salernitana e poi al Verona, può dirsi un attaccante funzionale e stimato in Italia. Certo, non ha mai dimostrato di poter essere da Inter. Non bisogna dunque rammaricarsi del suo mancato ritorno. L’Inter non deve solo coprire numericamente: dovrebbe aggiungere al reparto caratteristiche che mancano. A questo punto, con tutto il rispetto per Bonazzoli, l’Inter avrebbe potuto tenersi Sebastiano Esposito, che ha qualità e voglia di emergere.