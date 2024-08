“Vicino all’Inter”: l’annuncio di Giroud scatena i tifosi

Le parole di Olivier Giroud hanno scatenato l’interesse dei tifosi dell’Inter: il suo annuncio sta facendo discutere non poco

Nella storia, Olivier Giroud resterà un grande avversario per l’Inter, un attaccante temibile e fastidioso che spesso ha fatto le fortune del Milan. Il francese, infatti, è stato protagonista nell’ultimo scudetto conquistato dai rossoneri proprio in favore dei nerazzurri, poi ha incassato anche molte sconfitte, soprattutto nel recente passato – dalla semifinale di Champions League al derby che ha portato la seconda stella.

La seconda parte della sua carriera, però, sarebbe potuta andare in maniera decisamente diversa ed è stato proprio il bomber a rivelarlo. Reduce dall’esperienza agli Europei con la sua Francia, in cui stavolta non è stato per nulla protagonista, ora per lui è tempo di solcare una nuova tappa e lo farà lontano dall’Europa, con i Los Angeles FC.

I rumors su un suo approdo in America erano ben presenti da diverso tempo, ma il centravanti li aveva sempre rifiutati, percependo che il suo periodo nel vecchio continente, e quindi al Milan, non era ancora finito. Nelle ultime ore, però, si è presentato ai tifosi del suo nuovo club e l’ha fatto con una similitudine che ha lasciato di stucco in molti.

Giroud è stato davvero vicino all’Inter: il retroscena

“È divertente perché nel 2020 ero vicino a firmare con l’Inter, il destino ha poi voluto che firmassi con il Milan un anno dopo. Prima di ciò incontrai qualcuno degli LA Galaxy e dissi loro che non era giusto lasciare l’Europa“, ha rivelato Giroud durante la sua presentazione.

E poi ha aggiunto: “È destino che dovessi firmare per il Los Angeles FC. È il momento giusto per scoprire un nuovo campionato. È un’esperienza di vita straordinaria per la mia famiglia”. Insomma, l’ex Chelsea resterà solo un ricordo per la Serie A, ma in Italia avremmo potuto davvero vederlo sull’altra sponda del naviglio e la storia sarebbe andata in maniera decisamente diversa.

Il retroscena ha scatenato anche molti tifosi dell’Inter sui social, che non hanno potuto fare a meno di commentare le parole dell’ex calciatore rossonero. Di sicuro, anche a distanza, Giroud continua a far discutere, anche con qualche rimpianto.