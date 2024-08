Da Manchester all’Inter: scambio assurdo per Dimarco

Un calciatore può passare dal Manchester City all’Inter in sede di calciomercato: proposto uno scambio assurdo al club nerazzurro per Dimarco

Inter e Manchester City si sono sfidate nella finale di Champions League del 2023 mettendo in evidenza le grandi qualità tra le due squadre, probabilmente tra le più tecniche e qualitative d’Europa, ora e nel prossimo futuro. Le due società potrebbero ben presto essere protagoniste sul calciomercato, anche se per un’operazione parecchio difficile da realizzare.

Tutto parte da Joao Cancelo e dalla sua posizione al Manchester City. Pep Guardiola non ha intenzione di puntare su di lui anche per la prossima stagione e gli intermediari l’hanno proposto a diverse big europee nelle ultime settimane, tra cui anche Inter e Juventus. La priorità del calciatore, però, è il Barcellona, club in cui si è trovato bene e può sentirsi a suo agio con il suo stile di gioco, molto più votato a creare la superiorità numerica e a offendere, piuttosto che difendere.

I Citizens non hanno comunque intenzione di regalare il cartellino del 30enne, che comunque gode di ottima reputazione internazionale, e lo valutano 30 milioni di euro, senza l’intenzione di scendere da quella cifra, se non per pochissimi milioni di euro. Nelle ultime settimane, è spuntata anche un’idea clamorosa di scambio.

Proposto lo scambio per Cancelo: Guardiola ci ha provato per Dimarco

Dovendo perdere Cancelo, a Pep Guardiola non sarebbe dispiaciuto puntare su Federico Dimarco. Parliamo di un calciatore duttile, bravo tecnicamente e nell’impostazione dell’azione, che userebbe tra come terzino sinistro o comunque nelle zone arretrate di campo, con licenza di avanzare e scaricare il suo tiro in porta.

Gli inglesi hanno solo avanzato l’idea di uno scambio tramite gli intermediari, ma non è un’idea destinata ad andare avanti. Infatti, l’Inter non ha alcuna intenzione di perdere uno dei suoi simboli per il presente e per il futuro e si sente a posto così sulla fascia destra, dato che Denzel Dumfries alla fine dovrebbe rinnovare il suo contratto con l’Inter. In più, il contratto del portoghese sarebbe troppo pesante da mettere a bilancio per il club nerazzurro.

Per Cancelo, invece, nei prossimi giorni potrebbe diventare sempre più calda la strada che porta al Barcellona. I due club dovrebbero risentirsi per cercare la quadra per la fumata bianca della trattativa.