Emergenza Inter, nuovo attaccante a sorpresa

L’emergenza in attacco per l’Inter potrebbe portare a un nuovo attaccante di emergenza: di chi si tratta e come pensa di usarlo Inzaghi

Dopo Europei e Copa America, ci si avvicina a grandi passi verso la nuova stagione. Il countdown ormai è partito e mancano solo due settimana alla sfida tra Genoa e Inter che aprirà i conti per il 2024/25. Diversi aspetti, però, restano ancora da chiarire, soprattutto in tema di calciomercato.

Per quanto riguarda l’attacco dell’Inter, la situazione resta piuttosto nebulosa, dato che Simone Inzaghi vorrebbe un nuovo fantasista, vista la partenza di Valentin Carboni e quella scontata di Joaquin Correa. La condizione necessaria, però, è l’addio di Marko Arnautovic, che fino a questo momento ha rifiutato gli interessamenti dalla Turchia ed è convinto di proseguire in nerazzurro fino a giugno 2025.

Peccato che intanto ci sia bisogno di fare bene alla prima di campionato e, in tal senso, la coperta sembra già piuttosto corta. La brutta notizia è stata l’infortunio muscolare di Mehdi Taremi, che con ogni probabilità ne avrà per due o tre settimane e difficilmente verrà rischiato per il match contro i liguri. Lautaro Martinez tornerà solo una settimana prima, mentre Marcus Thuram e lo stesso Arnautovic si stanno allenando solo da pochissimi giorni con il resto del gruppo.

L’attacco dell’Inter verso il Genoa: occhio alla sorpresa Mkhitaryan

La sensazione è che l’austriaco spingerà sull’acceleratore e cercherà di farsi trovare pronto al fianco di Thuram, sempre che il Toro non stupisca tutti e sia a disposizione già dal primo minuto per l’esordio in campionato.

Se queste due opzioni dovessero decadere, però, attenzione anche a un’altra carta nel mazzo di Inzaghi e che non arriva dal mercato. Stiamo parlando di Henrikh Mkhitaryan: l’armeno, molto più di Piotr Zielinski, conosce i movimenti offensivi, è stato già provato in quella posizione e ha un passato da trequartista puro, motivo per cui il tecnico di Piacenza potrebbe decidere di inserire lui nella formazione titolare a ridosso della prima punta e con il neo arrivato polacco nel terzetto di centrocampo.

Ciò non vuol dire che l’Inter non debba guardarsi attorno sul calciomercato, ma a questo punto è difficile che un possibile nuovo innesto arrivi già per il 17 agosto, più probabile che l’operazione slitti agli ultimi giorni della sessione estiva. L’importante è che Inzaghi alla fine abbia la rosa che desidera e nei parametri della società.