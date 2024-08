Inter su Gasiorowski: la clausola può salire, i dettagli

L’Inter continua la ricerca di un difensore. Il profilo di Gasiorowski piace molto ai nerazzurri, ma la clausola complica la trattativa

Un difensore mancino per completare il reparto arretrato. L’Inter in queste ultime settimane di calciomercato proverà a chiudere l’ennesimo colpo per dare a Simone Inzaghi un vice Bastoni. I nomi sono diversi e Marotta sta facendo tutte le riflessioni del caso prima di affondare il colpo e fare un nuovo regalo al proprio tecnico.

Tra i profili al vaglio della dirigenza nerazzurra c’è soprattutto Gasiorowski del Valencia. Si tratta di un giocatore che sposa alla perfezione le indicazioni date da Oaktree per rinforzare la rosa a Simone Inzaghi. Resta un ostacolo, però, da superare: il prezzo.

Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano direttamente dalla Spagna, c’è una clausola risolutiva che potrebbe addirittura salire ancora di più. Per questo motivo l’operazione si preannuncia molto complicata e a questo punto non resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio il destino di questo affare.

Calciomercato Inter: obiettivo Gasiorowski, c’è un ostacolo

Gasiorowski è un centrale classe 2005 che sposa alla perfezione il nuovo progetto messo in campo da Oaktree. Un difensore giovane, di qualità e in grado di garantire all’Inter un futuro importante. Ma per arrivare alla fumata bianca c’è un ostacolo non semplice da superare: il prezzo. Il giocatore, nonostante sia in scadenza nel 2025, ha una clausola molto importante e questa potrebbe aumentare in caso di una mancata chiusura già in questa stagione.

Stando a quanto riferito da Tribuna Deportiva, il Valencia non sembra essere intenzionata a scendere sotto i 20 milioni di euro previsti dalla clausola per privarsi del proprio giocatore. Una posizione che potrebbe essere legata all’opzione di rinnovo unilaterale presente sul contratto del difensore. Gasiorowski, infatti, ha un accordo in scadenza nel 2025, ma in caso di dieci presenze da 45′ o più scatterebbe il prolungamento automatico fino al 2027 e una clausola superiore ai 30 milioni.

Per questo motivo il Valencia non ha intenzione di fare un passo indietro sul classe 2005. L’Inter ci pensa e valuta se affondare il colpo e spendere una cifra importante per portare lo spagnolo alla corte di Inzaghi oppure no. I dubbi saranno sciolti nei prossimi giorni considerando che Marotta ha intenzione di dare al proprio tecnico un vice Bastoni in poco tempo. Gasiorowski, come detto, piace molto in viale Liberazione, ma il costo ad oggi rappresenta un ostacolo non facile da superare.