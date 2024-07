Nuovo difensore a sorpresa: 20 milioni, agente in sede Inter

L’Inter continua la ricerca di un difensore mancino. Un nome nuovo è finito nel mirino dei nerazzurri e ci sono stati contatti con l’agente

Dopo il mezzo tentativo non andato a buon fine con Buongiorno, l’Inter continua a lavorare sul centrale di piede mancino da dare a Simone Inzaghi. Le idee sono diverse e Marotta in questi giorni sta vagliando tutte le possibilità per capire meglio la soluzione migliore. Nelle scorse settimane è stato accostato ai nerazzurri Hermoso, ma, secondo le ultime indiscrezioni, il club nerazzurro preferirebbe un profilo più giovane per fare un investimento sia per il presente che per il futuro.

E, come scritto da calciomercato.it, in queste ultime ore è spuntato un nuovo nome per la difesa dell’Inter. Ci sono stati già dei contatti con l’agente e non è da escludere che nei prossimi giorni si possa bussare alla porta del club proprietario del cartellino per valutare la possibilità di arrivare ad un accordo. Trattativa non semplice considerando la valutazione (intorno ai 20 milioni ndr), ma Marotta ci sta ragionando e presto potrebbe affondare il colpo definitivo.

Calciomercato Inter, nome nuovo per la difesa: contatti con l’agente

Difensore giovane e di piede mancino. È questo l’identikit fatto da Inzaghi per rinforzare il reparto arretrato. Non è un mistero che il primo nome nella lista dei nerazzurri era quello di Buongiorno. Le condizioni poste dal Torino, però, non hanno permesso a Marotta di affondare il colpo e alla fine il centrale granata ha detto sì a Conte. Una fumata nera che costringe i nerazzurri a guardarsi intorno per trovare il giusto centrale da dare al proprio tecnico.

Il profilo al vaglio da qualche giorno della dirigenza nerazzurra è quello di Yarek Gasiorowski del Valencia. Il giovane difensore con papà polacco ha lo stesso procuratore di Josep Martinez e nell’incontro di giovedì 4 luglio Marotta ha chiesto informazioni proprio sul classe 2005. Stiamo parlando di un mancino duttile. Infatti può fare sia il braccetto che agire sulla corsa esterna. Caratteristiche ideali per come interpreta il calcio Simone Inzaghi.

L’interesse del club campione d’Italia nei confronti del giocatore è reale, ma non sarà assolutamente semplice strapparlo al Valencia in questa sessione di calciomercato. Il difensore ha un contratto in scadenza nel 2025, anche se il club spagnolo ha la possibilità di rinnovare unilateralmente altri due anni, e una clausola rescissoria fra i 15 e i 20 milioni di euro. Ci vorrà molto probabilmente una cifra simile per strappare il centrale agli iberici. Vedremo se Marotta deciderà di sborsarla oppure opterà per un obiettivo differente.