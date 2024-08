Kante-Inter: tutto vero, pronto il via libera

Rinato sotto lo stendardo francese nel corso dell’Europeo, il centrocampista scalda i motori per la nuova stagione saudita con la maglia dell’Al-Ittihad. Ci sarà contro l’Inter in amichevole

Annate difficili, quasi strazianti, alternate a momenti di straordinaria follia hanno caratterizzato l’ultimo spezzone di carriera di N’Golo Kanté.

Considerato da molti uno dei mediani più forti della sua generazione e divenuto oggetto del desiderio di tantissime squadre di caratura internazionale quando era ancora sotto contratto con il Chelsea, il centrocampista ha poi attraversato una fase di stallo da quando ha scelto di giocare nel campionato arabo di Saudi Pro League per conto dell’Al-Ittihad al fianco di un certo Karim Benzema.

Inevitabilmente il diverso livello qualitativo e tecnico del campionato esotico rispetto al precedente in Premier League ha distolto le passate attenzioni su di lui e una certa forma di involuzione fisica lo ha altresì condizionato a finire sempre più nel dimenticatoio. Finché non è giunta la recente chiamata liberatoria di Didier Deschamps per un posto nella Nazionale Francese, dal cui giro era uscito nel 2022. Alla guida del reparto mediano il centrocampista ha trascinato i ‘Blues’ verso le fasi finali della competizione, ritrovando forma e mentalità inesauribili. Davvero niente male per un trentatreenne.

Kante fuori per accertamenti, ma ci sarà contro l’Inter

Ora il mondo parla nuovamente di lui e non soltanto sul mercato, ma anche in relazione a quello che potrebbe far vedere a partire dalla prossima stagione in Arabia Saudita. Dando infatti per buona la sua permanenza all’Al-Ittihad, ci si aspetta un Kante 2.0 in grande spolvero. E molti sono fiduciosi che sin dalle prime battute della fase pre-campionato si potrà assistere a qualcosa di fortemente positivo sul campo.

Sul suo cammino caso ha voluto che si frapponesse proprio l’Inter nella prossima amichevole in programma sul terreno di gioco dell’U-Power Stadium di Monza. Stando alle ultime informazioni relative alla sua condizione, verranno svolti alcuni accertamenti fisici in questi giorni ed in ogni caso non sarà convocato contro Farense e Betis Siviglia; mentre tutti gli indizi lasciano presagire che possa esser chiamato all’azione da Laurent Blanc il prossimo 7 agosto contro i nerazzurri meneghini.