Inzaghi spiazza tutti: Parma-Inter, la scelta su Lautaro

Novità interessanti in casa nerazzurra, in vista della prossima partita di campionato. Il tecnico ha le idee già chiare sulla formazione titolare

L’Inter ha fatto il proprio ingresso da qualche giorno in quel lungo tunnel temporale, ricco di delicatissimi impegni, che l’accompagnerà fino al termine della stagione.

Archiviate le partite contro Udinese e Milan, in campionato e Coppa Italia, la formazione di Simone Inzaghi si ritroverà faccia a faccia con il Parma, domani pomeriggio al Tardini.

Sulla carta non dovrebbe trattarsi di una partita dal risultato difficile da predire, perché la forza delle due compagini appare ben differente, giustificata oltremodo dalle rispettive posizioni in classifica.

Ciononostante, il tecnico nerazzurro chiede massima concentrazione e grande intensità, al fine di portare a casa tre punti importantissimi in chiave Scudetto.

Diversamente da quanto ipotizzabile in altre circostanze, dunque, l’assetto di partenza rivestirà un ruolo fondamentale per indirizzare da subito il gioco a proprio favore. Con il bomber e capitano Lautaro Martinez nuovamente dal primo minuto, a guidare il tandem offensivo.

Inter da tre punti contro il Parma, spazio ai pesi massimi: rientra anche Lautaro

Inzaghi non opterà per il turnover massivo, almeno sulla base delle stime effettuate in relazione all’ultima sessione d’allenamento di rifinitura tenuta nella giornata odierna. E come logico, al netto delle assenze forzate per infortunio.

La sorpresa più grande è data dalla presenza di Lautaro Martinez il quale, smaltito l’ultimo problema muscolare, potrà figurare in qualità di titolare la fianco di Marcus Thuram.

Subito alle spalle dei due uomini più avanzati ci saranno i soliti Henrikh Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi, quest’ultimo in sostituzione dello squalificato Nicolò Barella.

Il reparto di centrocampo verrà poi accompagnato lungo le corsie esterne da Federico Dimarco, nuovamente a disposizione dopo la sosta precauzionale, e Matteo Darmian, già visto all’opera al posto di Denzel Dumfries, alle prese con un infortunio.

In difesa non dovrebbero esserci ulteriori dubbi: Alessandro Bastoni spartirà le proprie mansioni con Francesco Acerbi e Yann Bisseck, al momento ancora favorito sul collega Benjamin Pavard. Fra i pali, infine, tornerà Yann Sommer.

Probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.