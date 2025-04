Il Bayern Monaco mette 33 milioni sul piatto: maxi offerta all’Inter

Il club tedesco prossimo avversario in Champions è a caccia di rinforzi in difesa per la prossima stagione. Mirino puntato anche in casa nerazzurra

Saranno dieci giorni cruciali per il cammino stagionale dell’Inter di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra, prima in Serie A, è adesso lanciatissima pure in Champions League: contro il Bayern Monaco il doppio match verità che potrebbe regalare la semifinale.

Dal campo al calciomercato il passo è breve, ed è inevitabile pensare che il club meneghino sia intenzionato a cedere per fare cassa e reinvestire. E così si fanno sempre più ricorrenti i nomi dei gioielli di Inzaghi che potrebbero fare le valigie e rientrare nel capitolo cessioni a partire da giugno.

In attacco, ad esempio, al di là di Arnautovic e Correa – entrambi in scadenza – occhio a Taremi che piace in Arabia Saudita e non solo. E se a centrocampo il profilo più gettonato per fare cassa rimane sempre quello di Davide Frattesi, ce n’è un altro che è finito in cima alla lista del Bayern Monaco.

Dall’Inter al Bayern, 33 milioni per l’addio

I bavaresi, falcidiati dagli infortuni in questa annata comunque positiva che li vede primi in Bundesliga, guardano con grande interesse in casa nerazzurra con un nome che, a conti fatti, risulterebbe essere un importante investimento anche per il futuro.

Yann Bisseck potrebbe dire addio ai colori nerazzurri, in estate. Una partenza ventilata già da tempo e che negli ultimi mesi si starebbe facendo sempre più plausibile, visti i tanti incombenti cambiamenti che riguarderanno la retroguardia di Simone Inzaghi. Per Bisseck la società tedesca potrebbe offrire una cifra importante: non meno di 33 milioni di euro.

In questa stagione il classe 2000 ha dato il suo contributo alla causa nerazzurra anche se non sempre in maniera troppo positiva. L’Inter potrebbe registrare una plusvalenza non indifferente, appena due anni dopo il suo approdo ad Appiano Gentile per circa 7 milioni.

Bisseck al Bayern Monaco: la situazione

Arrivato a Milano nell’estate 2023, Bisseck potrebbe quindi fare ritorno in Germania, in Bundesliga, dalla porta principale: approdare in un club ambizioso e prestigioso come il Bayern Monaco non è cosa da tutti i giorni.

L’Inter non sembra del tutto contraria alla partenza, anzi, soprattutto se le cifre dovessero quantomeno avvicinarsi a quelle ventilate, che permetterebbero a Marotta e Ausilio di muoversi agevolmente sul mercato per cercare un sostituto. In questa stagione, verosimilmente l’ultima a Milano, Bisseck ha racimolato 32 presenze tra campionato e coppe con 1 gol e 3 assist vincenti, con 2053′ in campo.

Il club bavarese, proprio in occasione del doppio incontro di Champions League, potrebbe cominciare a sondare il terreno in vista dell’estate, per capire la fattibilità dell’operazione. Ma l’interesse c’è, la disponibilità ad accontentare le richieste nerazzurre anche.