Bomba Serie A: “Gli ha spaccato la gamba, penalizzazione all’Inter”

Commento piccante a margine della sfida fra Juventus e Genoa, a cui ha preso parte anche l’ex nerazzurro Pinamonti

Continuare a macinare punti preziosi è tutto ciò a cui l’Inter ambisce al momento, oltre a qualche discorso di mercato sul quale però ci sarà tempo sufficiente per discutere.

Prima bisogna chiudere la stagione al meglio: in ballo non c’è soltanto il campionato, ma anche Champions League e Coppa Italia. Guai a distrazioni ingiustificate, comportamenti superficiali o atti negligenti che potrebbero ledere l’intero cammino tracciato.

A questo, per certi versi, deve far attenzione lo stesso tecnico Simone Inzaghi, finora caduto troppo spesso nella tentazione di invadere il campo e subire sanzioni dirette.

Proprio quel che è capitato nel turno giocato e vinto a scapito dell’Udinese. La trentesima giornata di Serie A, poi, ha riservato qualche altra sorpresa e non poca preoccupazione. Soprattutto in casa Juventus. Ma con un riferimento indiretto all’Inter. Ecco di cosa si tratta.

Pinamonti sotto accusa dopo l’infortunio di Gatti: “È cresciuto nell’Inter”

I bianconeri, reduci dalla vittoria sul Genoa grazie alla rete di Kenan Yildiz, hanno dovuto fare i conti con il pesantissimo infortunio rimediato dal difensore Federico Gatti, a seguito di un contrasto scomposto con l’ex centravanti nerazzurro Andrea Pinamonti.

Il difensore centrale resterà fuori per un mesetto abbondante, a causa di una frattura della diafisi del perone, come riportato dal bollettino medico rilasciato in via ufficiale dal club un paio di giorni fa. Mentre l’attaccante, reo del fortuito gesto, non ha subito ammonizione per mancanza di volontarietà.

Sulla questione si è espresso anche il giornalista Graziano Carugo Campi, da sempre vicino alla Juventus, all’interno di un post pubblicato sul proprio profilo ‘X’. “Pinamonti ha spaccato la gamba a Gatti con un calcio che hanno visto tutti, ma non è stato neppure ammonito. La volontarietà non conta”, si legge.

All’evidenza del fatto, un utente ha subito risposto con tono ironico e pungente: “Secondo me servirebbe una penalizzazione all’Inter, visto che è cresciuto lì“.