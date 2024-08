La trattativa è avanzata: l’Inter ribalta tutto con Correa

La carta Correa potrebbe consentire all’Inter di ribaltare la situazione e aggiudicarsi un colpo importante in questo calciomercato

Il calciomercato dell’Inter non è ancora terminato. I diversi arrivi hanno permesso a Inzaghi di completare la rosa in alcuni ruoli, ma servono altri due acquisti per riuscire ad avere una squadra competitiva in tutti i reparti. Le priorità, come ormai sappiamo, sono quelle di un centrale mancino e di una seconda punta.

Gli obiettivi in casa Inter sono molto chiari e in una trattativa la carta Correa potrebbe essere quella utile per ribaltare la situazione e andare ad assicurarsi un calciatore molto importante. La strada è in salita visto che le mancate uscite stanno un po’ rallentando alcune operazioni. L’eventuale inserimento dell’argentino, però, è destinato sicuramente a cambiare le cose e aiutare Marotta a chiudere un colpo inseguito ormai da tempo e fino a questo momento bloccato per le cessioni non avvenute.

🗣️Zielinski: “Perché l’Inter? Avevo altre possibilità, in Italia e all’estero, ma guardando le qualità dei giocatori e il modo in cui venivano messi in campo da Inzaghi, ho pensato che fosse il posto giusto. Oltre allo Scudetto c’è il sogno Champions”#Inter #Zielinski pic.twitter.com/CqqAxJCF4L — Interlive (@interliveit) August 3, 2024

L’Inter lavora per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Ancora manca qualcosa e Marotta spera di poter chiudere le trattative nel giro di poco tempo. Sul centrale mancino si sta provando a individuare il nome giusto e il suo arrivo non è assolutamente collegato alle cessioni. Discorso diverso, invece, per l’attaccante.

Calciomercato Inter: ‘carta’ Correa per Gudmundsson?

Le mancate partenze di Correa e Arnautovic stanno complicando e non poco la trattativa con il Genoa di Gudmundsson. Frenata che ha portato la Fiorentina in pole position in questa corsa. La Viola ha avuto l’ok del giocatore ed ora i due club sono al lavoro per trovare l’accordo. I nerazzurri, stando a quanto riferito da La Repubblica, non hanno assolutamente mollato la pista e stanno ragionando sulla formula giusta per anticipare la Fiorentina sul fotofinish. L’ipotesi avanzata è quella di un inserimento nella trattativa di Correa.

Una operazione, però, difficilissima da portare alla conclusione. L’attaccante ha un ingaggio molto alto per le casse dei liguri, circa 7 milioni lordi. Per questo motivo ad oggi è impossibile ipotizzare l’arrivo di Gudmundsson a Milano tramite uno scambio con Correa più cash. I nerazzurri per arrivare all’islandese sono costretti a cedere l’ex Lazio e Arnautovic. Una situazione che porta la Fiorentina ad essere in netto vantaggio.