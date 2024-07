Blitz e colpo Gudmundsson: le cifre dell’affare col Genoa

Entra nel vivo l’operazione Gudmudsson con il Genoa. Pronto il blitz per avere il sì del Grifone e strappare il calciatore alla concorrenza

Le prossime settimane potrebbero essere decisive per il futuro di Gudmundsson, nome in cima alla lista dell’Inter per completare l’attacco. L’islandese, nonostante la speranza del Genoa di trattenerlo anche la prossima stagione, è ormai destinato a lasciare il Grifone e ben presto l’operazione per arrivare alla punta della squadra ligure dovrebbe entrare nel vivo.

Stando alle ultime indiscrezioni, si è deciso di rompere gli indugi e iniziare a fare sul serio con il Genoa per strappare il sì del club ligure alla cessione del giocatore. I contatti sono destinati ad entrare nel vivo a breve e il club spera di poter arrivare alla fumata bianca già nella prima metà di luglio. Un passaggio fondamentale per assicurarsi uno dei migliori giocatori della scorsa stagione della nostra Serie A oltre che anticipare una folta concorrenza.

Calciomercato, blitz improvviso: arriva Gudmundsson

Gudmundsson è nella lista dei direttori sportivi di diverse squadre italiane ed estere, ma fino a questo momento nessuna ha deciso di affondare il colpo con il Genoa. La richiesta di 40 milioni spaventa (e non poco) i club interessati all’islandese. Ora, però, una squadra sembra essere intenzionata a rompere gli indugi e sondare realmente il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.

La squadra che è pronta a fare sul serio per arrivare a Gudmundsson sarebbe la Fiorentina di Palladino. Il giocatore piace molto al tecnico della Viola e la dirigenza per accontentarlo è pronto a mettere sul piatto una cifra di 25 milioni più bonus oppure 20 e una contropartita da decidere.

In caso di una offerta simile, la palla passerebbe in mano al Genoa, chiamato a decidere se accettare o no una proposta sicuramente inferiore alla valutazione fatta, e allo stesso giocatore, che dovrà scegliere se dire sì alla proposta dei toscani oppure aspettare un club ancora più importante come per esempio l’Inter.

I nerazzurri non hanno assolutamente perso di vista il giocatore islandese. Gudmundsson resta il preferito da Inzaghi per rinforzare l’attacco, ma la mancata cessione di Arnautovic non consente all’Inter di affondare il colpo con il Genoa.

Ora l’inserimento forte della Fiorentina potrebbe ancora una volta cambiare le carte in tavola e costringere Marotta ad alzare bandiera bianca. Ma attenzione alla volontà del calciatore, decisiva in questa corsa. L’islandese potrebbe dire di no alla Viola e aspettare ancora qualche settimana il club campione d’Italia. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.