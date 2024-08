L’Inter lo strappa a Mourinho: telefonata per il ‘gemello di Dumfries’

La dirigenza dell’Inter lavora anche per il futuro: il gemello di Dumfries, strappato a Mourinho, potrebbe fare le fortune di Inzaghi

Il calciomercato dell’Inter non si è ancora concluso, ma il cantiere, anche per il futuro, è già aperto. L’obiettivo principale della dirigenza dei nerazzurri per quanto riguarda questa finestra estiva è quella di trovare una riserva di Alessandro Bastoni, quindi un braccetto di sinistra di piede mancino.

E, al massimo, anche accontentare le richieste di Simone Inzaghi portando alla sua corte il trequartista che vorrebbe, ovvero Albert Gudmundsson. Ma Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno iniziando a pianificare dei colpi che invece potrebbero essere utili dalla stagione prossima (dunque non quella che inizierà ufficialmente nella sfida a Marassi contro il Genoa).

Nello specifico, la Benamata starebbe attenzionando quello che potrebbe essere il gemello di Denzel Dumfries. Olandese come lui, esterno come lui, avrebbe come unica differenza, oltre che l’età – è un classe 2001 -, anche il fatto di giocare dal lato opposto del campo, e la possibilità di essere utilizzato anche come difensore centrale, quindi come braccetto, proprio a sinistra. Stiamo parlando di Jayden Oosterwolde del Fenerbahce.

Oosterwolde per il 2025: la nuova idea dell’Inter arriva dal Fenerbahce di Mourinho

Vecchia conoscenza del calcio italiano – ha giocato per circa un anno e mezzo al Parma, in Serie B, prima di approdare in Turchia -, il 23enne risponderebbe perfettamente ai parametri imposti dalla nuova proprietà dell’Inter, il fondo di investimento statunitense Oaktree.

Giovane, di prospettiva e dal costo del cartellino non troppo alto – si parla di circa 13 milioni di euro -, Oosterwolde sarebbe perfetto anche per questa stagione, ma difficilmente José Mourinho, arrivato nella squadra di Istanbul a giugno, lo lascerà andare via, motivo per il quale lo si sta tenendo d’occhio per il futuro, appunto. E più che altro gli intermediari lo stanno proponendo, a caccia di un ritorno in Italia da protagonista.

Certo, trovando nel frattempo un sostituto di Bastoni e avendo a disposizione per la stessa mattonella di campo sia Federico Dimarco, sia Carlos Augusto, potrebbe non trovare chissà quali grandi spazi alla corte di Inzaghi, ma non ci si deve dimenticare che già dall’estate del 2025 gli impegni dei nerazzurri aumenteranno, e soprattutto potrebbero esserci delle uscite in quella zona di campo.

Se uno tra Buchanan e proprio Carlos Augusto non dovesse convincere, e quindi l’Inter dovesse cederli a fronte di offerte pesanti, allora il nome di Oosterwolde potrebbe diventare sempre più caldo, ma si capirà meglio nei prossimi mesi.