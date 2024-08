Prenotato per il 2025, l’Inter prende l’ex Manchester City

L’abile Marotta sta già muovendo i fili per il prossimo colpo di mercato: appuntamento all’estate 2025 per il talento classe 2001

Il mercato dell’Inter non si ferma mai. Dopo aver pianificato la stagione 2024/25 con largo anticipo – la virtuale qualificazione alla Champions, poi certificata dallo scudetto, era stata sostanzialmente già raggiunta a febbraio – ha consentito a Marotta di programmare la campagna acquisti avendo la certezza anche della partecipazione al nuovo Mondiale per club.

È stato grazie a questo innegabile vantaggio – sfruttato soprattutto nei confronti di Milan e Juve, per non parlare del Napoli, che poi ha fallito l’accesso alla Champions – che i nerazzurri hanno vinto la corsa per Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, gli ennesimi colpi a ‘zero’ del Presidente nerazzurro.

Ancora in corsa per il grande colpo Gudmundsson – vero pallino del tecnico Simone Inzaghi – l’Inter si è nel frattempo assicurata il cartellino di Josep Martinez, il portiere iberico che raccoglierà nel tempo l’eredità dell’affidabile Sommer, la cui carta d’identità dice 35.

Tornando ai possibili colpi sul fronte offensivo, i tifosi attendono di conoscere il destino di Marko Arnautovic, ancora in bilico tra una conferma certificata dall’acquisto a titolo definitivo scattato dopo il prestito della scorsa stagione, e una cessione che sarebbe giustificata da motivi di scarsa vena realizzativa dell’austriaco.

Chi magari non ha nelle proprie corde tantissimi gol, ma che ha delle indubbi qualità nel regalare gustosi cioccolatini agli attaccanti è un talento spagnolo cresciuto dapprima nella Cantera del Barça e poi passato al Manchester City. Un calciatore che si è già fatto apprezzare in Italia con la maglia di una nobile decaduta.

Marotta prepara il colpo: assalto nel 2025

Acquistato dal Parma a parametro zero nel luglio del 2021, Adrian Bernabé ci ha messo un po’ per esordire in Serie B con la maglia dei ducali. Complice un problema cardiaco che gli costò anche un’operazione chirurgica per correggere l’anomalia, il giovanissimo spagnolo ha fatto vedere le cose migliori proprio nella scorsa annata, quella conclusa con la trionfale promozione del Parma nel massimo campionato italiano.

Dotato di un talento purissimo, geniale come pochi col suo magico mancino, il nativo di Barcellona sembra pronto al salto in un grande club. L’Inter ha già messo nel mirino il calciatore. Il banco di prova sarà proprio la nuova imminente stagione, la prima in Serie A per il trequartista, in cui Bernabé dovrà dimostrare di confermare i suoi progressi.

La dirigenza nerazzurra continua a seguire con interesse il ragazzo, pronta a sferrare l’attacco nella prossima sessione estiva di scambi, quando lo spagnolo sarà a soli 12 mesi di distanza dalla fine del suo accordo contrattuale col club crociato.