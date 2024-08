A Giuntoli è andato di traverso: dall’Inter alla Juve, ok al prestito

Avventura agli sgoccioli per Tiago Djalò con la Juventus, è già fuori dal progetto di Thiago Motta e Giuntoli vaglia nuove destinazioni. Cessione in prestito, era obiettivo dell’Inter

I nomi sul mercato si susseguono così velocemente che dopo qualche settimana o mese di tempo che sia, finiscono presto nel dimenticatoio. La dura legge del predatore non perdona ed il percorso societario prosegue lungo il proprio binario verso gli obiettivi prestabiliti, come accaduto anche per l’Inter in passato e come accadrà ancora in futuro. Eppure a volte certi nomi tornano a farsi sentire quasi fossero l’eco dell’operatività di mercato di altre società concorrenti.

Ne è la dimostrazione di quanto fatto dalla Juventus lo scorso gennaio, quando in preda alla necessità di piazzare un colpo di prospettiva in difesa, Cristiano Giuntoli ha prelevato senza grossi indugi ed un pizzico di incoscienza il cartellino del difensore centrale portoghese Tiago Djalò dietro pagamento di quasi 4 milioni di euro, nonostante questi fosse in scadenza di contratto a giugno. L’operazione è stata conclusa nel giro di pochi giorni proprio per anticipare la concorrenza dell’Inter che da tempo seguiva l’ex Lille con l’idea di inserirlo negli schemi di Simone Inzaghi.

Per un certo periodo l’Inter è rimasta scottata di questo mancato affare ma il tempo ha fatto il suo corso, lanciando sul piatto di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio nomi sempre nuovi. Finché Djalò non è tornato a far parlare di sé nelle ultime settimane, dal momento in cui Thiago Motta ha preso il controllo della gestione della squadra recuperando l’eredità del predecessore Massimiliano Allegri.

Djalò non convince Thiago Motta ed è sul mercato, la Juve apre a soluzioni in prestito

L’ex tecnico del Bologna non è rimasto affatto contento delle prestazioni del proprio centrale negli ultimi mesi di campionato – ove ha giocato pochissimo – e in allenamento, per questo è finito nella lista dei possibili uscenti. Mossa confermata dall’incredibile esclusione tra i convocati dell’ultima amichevole disputata contro il Brest assieme all’altro grande escluso: un certo Federico Chiesa.

Djalò sembra non esser mai rientrato del tutto in partita dopo il pesante infortunio al crociato ed il suo destino non appare più a tinte bianconere. Stando alle valutazioni del club l’intenzione è quella di cederlo in questa sessione di mercato, anche attraverso soluzioni in prestito, per alleggerire il carico di riserve in organico. Difficile che l’Inter possa comunque tornare sui propri passi, visto il biglietto da visita poco invitante del portoghese.