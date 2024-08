Infortunio terribile durante Pisa-Inter: stagione già finita

Brutte notizie a distanza di pochi giorni da Pisa-Inter. L’infortunio rimediato è molto grave e si parla già di una stagione finita

Ormai ci siamo: tra il prossimo e l’altro weekend tutte le squadre giocheranno la prima partita ufficiale. Ultimi giorni, quindi, per completare la preparazione, alleggerire i carichi di lavoro e iniziare a studiare con attenzione l’avversario per iniziare al meglio una stagione che si preannuncia lunga e molto impegnativa.

L’unico grande rischio, però, riguarda quello degli infortuni e dall’infermeria non arrivano assolutamente delle buone notizie. Il problema fisico rimediato durante Pisa-Inter è molto grave e per lui la stagione potrebbe essere finita qui. Nei prossimi giorni il giocatore sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per avere il responso ufficiale. Ma le sensazioni non sono positive e molto probabilmente lo rivedremo in campo direttamente a metà 2025.

🗣️Zielinski: “Perché l’Inter? Avevo altre possibilità, in Italia e all’estero, ma guardando le qualità dei giocatori e il modo in cui venivano messi in campo da Inzaghi, ho pensato che fosse il posto giusto. Oltre allo Scudetto c’è il sogno Champions”#Inter #Zielinski pic.twitter.com/CqqAxJCF4L — Interlive (@interliveit) August 3, 2024

Grave infortunio: tegola per il tecnico, stagione finita

L’obiettivo di ogni tecnico è sicuramente quello di chiudere la stagione senza infortuni. La preparazione estiva è quella che maggiormente si espone a problemi fisici e il rischio è quello di dover fare a meno per lungo tempo. Molto probabilmente sarà così per uno dei protagonisti di Pisa-Inter. Si attendono gli esami per capire meglio l’entità, ma le sensazioni non sono positive e molto probabilmente il ritorno in campo ci sarà la prossima stagione.

Per il Pisa e Filippo Inzaghi l’infortunio di Esteves non è assolutamente una notizia positiva. Il giocatore ha lasciato il campo in barella e in lacrime. Da subito si è pensato ad un problema fisico molto grave ed ora arrivano le prime conferme. Secondo quanto riferito da La Nazione, è probabile una rottura del tendine rotuleo con interesse dei legamenti.

Si attendono gli accertamenti medici per avere certezze su questa tegola. Ma se dovesse essere confermata la prima diagnosi, per lui la stagione può considerarsi conclusa ancora prima di iniziare e il Pisa sarebbe costretto ad intervenire sul calciomercato per trovare il sostituto.

In casa Inter, invece, l’amichevole non ha dato particolari problemi dal punto di vista infortuni. Restano solo da valutare le condizioni di Taremi, alle prese con un problema muscolare. Inzaghi spera di riuscire a recuperare l’iraniano viste le poche scelte a disposizione nel reparto offensivo. Ma la stagione è ancora all’inizio e la parola d’ordine per tutti è quella di evitare qualsiasi rischio per non perdere il calciatore per lungo tempo.