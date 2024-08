Inzaghi incrocia le dita: l’Inter è in pole position

Nerazzurri ancora dati per favoriti nella lunga corsa Scudetto per l’imminente stagione sportiva, per i bookmakers è una certezza ma seguono Juventus e Napoli. Indietro Milan e Atalanta

Non sembra trascorso molto dal giorno in cui l’Inter ha alzato il trofeo più importante della stagione. Quello che di fatto è valso la seconda stella sul petto al netto di tanti sacrifici profusi nel corso dell’anno, sia da parte dello staff tecnico che dei singoli in campo.

Tutti complici e fortemente legati dal desiderio di spuntarla, senza commettere i medesimi errori del passato nelle partite che contavano di più. Il cammino nerazzurro è stato meno tortuoso del previsto, perché tale lo ha reso il gruppo. Ognuno da ha fatto il suo e anche chi ha salutato nel corso di questa estate conserverà per sempre sensazioni uniche. Ora è tempo di ripartire, con moltissime certezze e qualche volto nuovo.

Li abbiamo visti all’opera nelle prime amichevoli precampionato e l’intero movimento nerazzurro nutre speranze fortissime non soltanto per il loro rapido adattamento agli schemi di Simone Inzaghi e le sue indicazioni di gioco, ma anche per il fatto che con queste nuove risorse l’Inter possa riconfermarsi campione. Questo è il pensiero di molti e anche i bookmakers seguono il trend, lanciando le primissime quotazioni sulla papabile vincitrice del prossimo campionato di Serie A della stagione 2024/2025.

Inter ancora in testa per la corsa al titolo, seguono Juventus e Napoli

L’Inter, come annunciato, resta in testa alla lunga classifica delle pretendenti al titolo con una quotazione che oscilla intorno ad 1.75, mentre alle sue spalle prende piede la Juventus con 4.50. Trattasi pur sempre di un distacco netto, ma la formazione bianconera rinnovata in lungo e in largo nei ranghi alle dipendenze del nuovo allenatore Thiago Motta emana il profumo di outsider.

Molto dipenderà da come la squadra interpreterà le partite e quanto efficaci saranno le direttive dell’ex tecnico del Bologna, reduce dalla storica qualificazione della formazione emiliana alla prossima edizione di Champions League. Un pizzico più indietro c’è la terza candidata al titolo, ovvero il Napoli di Antonio Conte, a 5.50. Un nome, una garanzia per la panchina. Con lui alla guida la formazione partenopea conta di cancellare una delle peggiori pagine della storia recente nonostante fosse, lo scorso anno, la campionessa uscente. Ben più indietro troviamo Milan e Atalanta, con Roma e Lazio nelle retrovie.