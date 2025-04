Vogliono togliere lo Scudetto all’Inter: “Penalizzazione esemplare”

Attacco diretto all’Inter dopo la partita contro l’Udinese, rispuntano vecchi attriti per questioni extra-campo. Chiesta una punizione

L’Inter continua ad incantare sul campo, nonostante l’assenza di alcuni dei suoi pezzi pregiati. Lo ha dimostrato nell’ultima uscita di campionato contro l’Udinese, spuntandola grazie alle reti di di Marko Arnautovic e Davide Frattesi, giunte entrambe entro la prima mezz’ora di gioco.

Al di là del gol subito nella ripresa, quel che ha maggiormente convinto è stato l’impegno di quanti, al pari dei due marcatori della giornata, si son fatti trovare pronti nel momento di maggior bisogno.

Anche laddove spesso capita di non poter presenziare sfide importanti dal primo minuto, perché le preferenze del tecnico Simone Inzaghi ricadono sui soliti volti noti. Ma soprattuto in questa anormale frenesia di fine stagione, fatta di assenze, giustificate da infortuni più o meno gravi.

Frattesi, in particolare, ha risposto presente. L’urlo liberatorio del centrocampista nerazzurro, per certi versi, potrebbe essere interpretato proprio così. Come una sferzata alle critiche, una presa di coscienza dei propri mezzi, un segnale chiaro sul fatto che il suo apporto non può mai esser sminuito.

L’Inter continuerà a far tesoro del proprio calciatore fino al termine della stagione, quando verrà infine presa una decisione sul suo futuro. Sarà permanenza o addio, come aleggiato da qualche mese? Seguiranno aggiornamenti.

Intanto, però, Frattesi resta uno dei profili maggiormente apprezzati da tifosi ed appassionati nerazzurri. Anche da chi ha fatto della propria fede calcistica un mestiere, come nel caso di Fabrizio Biasin.

In un recente post pubblicato sul proprio canale ‘X’, il giornalista ha esaltato la prova del calciatore, finito titolare contro l’Udinese al posto di Nicolò Barella. Eppure, la sezione dei commenti è stata pervasa da attacchi d’ogni tipo, tutti diretti al cuore dell’Inter.

Illazioni e complotti travolgono l’Inter: “Quante stranezze, hanno rovinato il calcio”

Sono state lanciate illazioni che hanno investito persino la presenza dell’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo.

Quest’ultimo pescato dalle telecamere fra gli spalti di San Siro. Per assistere, come evidente, “al posto del presidente federale Gabriele Gravina” ad una partita arbitrata da un certo Daniele Chiffi, con cui l’Inter ha spesso avuto a che fare in passato.

Strani incastri, insomma. Richiami alla sfuggente ‘Marotta League’ e a quelle teorie del complotto che lasciano il tempo che trovano.

“Strano che Chiffi non abbia arbitrato una sola partita dell’Inter l’anno scorso, forse perché rischiava di bruciarsi coi giochi fatti in tavola?, ha commentato l’utente Cape.

Il quale, poco dopo, ha rincarato la dose: “Avete rovinato il gioco più bello del mondo. Una situazione vuota come i conti di Zhang dovrebbe soltanto portare ad una penalizzazione. Il vanto dell’Inter è l’assenza di dignità”, si legge.