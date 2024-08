Un campionissimo del Milan all’Inter, annuncio surreale: “Vicino a firmare”

Affare saltato in extremis. Un campione del Milan, idolo dei tifosi rossoneri, all’Inter. Tutto vero. Ecco cosa è successo

Siamo nel pieno della sessione estiva di calciomercato e tutti i top club di Serie A sono impegnati nelle varie trattative per allestire definitivamente le squadre, attese tra due settimane all’esordio in campionato.

Un’estate di mercato, anche questa, in cui non è mancato qualche tormentone ovvero una o più trattative che si protraggono per settimane senza la certezza di arrivare a un epilogo positivo. E’ il caso della Juve con Koopmeiners, del Milan con Fofana ma anche dell’Inter, alla ricerca di un rinforzo in difesa per sostituire l’infortunato Buchanan.

Ogni giorno, di fatto, viene accostato un nome nuovo ai nerazzurri che devono ancora scegliere il profilo giusto in base a quanto richiesto dalla nuova proprietà di OakTree che vuole investire su un rinforzo giovane e con ampie prospettive di valorizzazione nel club. Caratteristiche che l’Inter aveva individuato in Cabal del Verona, poi acquistato – come sapete – dalla Juve con un blitz di Giuntoli che ora si appresta a cedere, in prestito, Tiago Djalò, anche lui cercato dall’Inter a gennaio.

Un campione del Milan all’Inter, il retroscena di Giroud

La storia del calciomercato è anche ricca di sliding doors ovvero di episodi che hanno visto protagonisti calciatori che, a un passo dalla firma con un club, ne scelgono un altro, spesso rivali, con esiti soddisfacenti. E’ questo il caso di Olivier Giroud.

L’attaccante francese ha lasciato il Milan a scadenza di contratto e proseguirà la sua carriera negli Usa con la maglia dei Los Angeles FC, una delle migliori squadre della MLS. Terminate le vacanze post Europeo, Giroud è stato presentato dal suo nuovo club. In conferenza stampa, l’attaccante ha raccontato nuovamente di un episodio del passato, accaduto ormai quattro anni, quando è stato vicino ad approdare all’Inter.

Giroud ha rivelato che già, in passato, poteva trasferirsi nella MLS al termine dell’esperienza con il Chelsea. Tuttavia, ha deciso di concedersi un’altra esperienza in un top club che poteva essere, appunto, l’Inter. “Nel 2020 ho incontrato qualcuno dei Los Angeles Galaxy – rivela l’attaccante – ma gli ho detto che non era il momento opportuno per lasciare l’Europa. Ero vicino a firmare con l’Inter poi l’anno dopo ho firmato per il Milan. Unirmi ai LAFC (rivali dei Galaxy ndr) per me è destino ed è qui che Dio voleva che fossi.”

Una spiegazione “soprannaturale” che Giroud ha tirato in ballo anche in un’altra intervista concessa al sito della Uefa nel maggio 2023, nella quale ha parlato del mancato trasferimento all’Inter. Ecco le sue parole: “Potevo firmare con l’Inter nel mercato invernale del 2020 ma Dio ha voluto che scegliessi il Milan e sono molto contento. Se mi avessero detto che avremmo vinto lo scudetto dopo 10 anni e raggiunto la semifinale di Champions dopo 16, mi sarebbe sembrato irrealistico.”

Giroud ha rilasciato questa intervista alla viglia del derby di andata di Champions League, disputato il 10 maggio 2023. L’attaccante poteva essere dell’Inter nel primo anno di Antonio Conte allenatore. L’ex tecnico nerazzurro lo aveva allenato nella sua precedente esperienza al Chelsea.