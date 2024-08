Ansia Inter, tutto bloccato: Inzaghi è seriamente preoccupato

Un affare che pareva scontato adesso non lo è più: è tutto bloccato, adesso l’Inter comincia a preoccuparsi sul serio

Vincere aiuta a vincere, un pensiero o meglio un chiodo fisso che Simone Inzaghi proprio non vuole togliersi dalla testa. Perchè la sua Inter l’anno scorso ha dominato in maniera netta in Serie A, meritando la vittoria dello Scudetto. E adesso che la seconda stella é cucina sulle maglie nerazzurre, i tifosi non possono non aspettarsi un ulteriore crescita.

Così é stato fino a questo momento e merito é degli investimenti fatti con grande intelligenza da Beppe Marotta. Il presidente dell’Inter é riuscito a portare a parametro zero alla Pinetina campioni ambitissimi come Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Profili in grado di fare la differenza in campo, anche a gara in corsa. E ora come ora le seconde linee dei campioni d’Italia possono essere facilmente messe in parallelo con l’undici titolare di Inzaghi. Ad ogni modo un casa Inter, tra presente e futuro, si pensa all’acquisto di un nuovo centrale difensivo, possibilmente di piede sinistro.

Occhio a un laterale mancino che possa sostituire l’infortunato Buchanan mentre sulla corsia opposta bisognerà presto fare i conti con il contratto di Denzel Dumfires, in scadenza a giugno 2025 e non più cosí certo di rinnovare e rimanere all’Inter. Ciò che preme maggiormente a Marotta, però, sono inevitabilmente gli addii. C’è un nome in particolare che da ormai diverse settimane gravita in cima alla lista delle partenze del presidente nerazzurro. E adesso tutto potrebbe clamorosamente complicarsi, forse in maniera irrimediabile.