Ancelotti lo vuole subito: 55 milioni per far vacillare l’Inter

Dopo aver puntato Bastoni, Ancelotti potrebbe chiedere a Perez di spendere 55 milioni per soffiare un altro nome all’Inter

Carlo Ancelotti ha bisogno di rifondare la difesa. Vuole un nuovo centrale e anche un laterale sinistro. Sulla fascia, l’obiettivo numero uno del Real è Alphonso Davies. E, a quanto pare, il Bayern Monaco non scarterebbe a priori l’idea di cedere Alphonso Davies. I Blancos stanno spingendo, ma per l’Inter l’affare in sé potrebbe trasformarsi in un problema, sia in caso di esisto positivo che in quello di un nulla di fatto.

Ancelotti, che qualche settimana fa secondo la stampa iberica avrebbe spinto anche per avere Alessandro Bastoni, potrebbe aver già stilato una lista di alternative nel caso in cui il Bayern Monaco dovesse bloccare l’affare. In Spagna, mettendo in fila le possibili alternative a Davies, parlano di un laterale sinistro della Serie A. Cioè di due. ll primo nome sarebbe quello di Theo Hernandez del Milan. E il secondo quello di Federico Dimarco.

Ma cosa succederebbe se Davies dovesse andare subito al Real? Anche in quel caso, per l’Inter potrebbe sorgere qualche insidia. I tedeschi potrebbero infatti provare l’assalto agli stessi nomi che vengono associati ai Blancos, cioè Theo Hernandez e Dimarco. In questo senso, il terzino sinistro nerazzurro sarebbe il piano B dei bavaresi: un obiettivo su cui poter spendere una quarantina di milioni.

Un’offerta del genere non potrebbe far vacillare la dirigenza nerazzurra. Per prendere in considerazione la cessione di Dimarco, all’Inter si aspettano una proposta ricca, da almeno 55 milioni di euro, per intenderci. Per il Bayern il prezzo potrebbe essere troppo alto. Al contrario, su ordine di Ancelotti, Florentino Perez potrebbe anche decidere di sborsare 55 milioni per un laterale.

55 milioni per Dimarco: Ancelotti ci riprova

Negli scorsi giorni si è parlato di un’offerta del Real Madrid all’Inter per Alessandro Bastoni. Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola e rilanciato da quella italiana, i Blancos si sarebbero fatti avanti con una proposta da 25-30 milioni. Non abbiamo però conferme rispetto alla voce di mercato.

Apparentemente, però, suona alquanto strano che i Blancos possano essersi fatti avanti con un’offerta così bassa. Il valore attuale di Bastoni è almeno il doppio. E per l’Inter, al momento, il difensore mancino vale di certo più di 75 milioni di euro. Se non 80.

Valutando Bastoni 30 milioni, quanto gli spagnoli valuterebbero allora Dimarco? Mica c’è il rischio che arrivi a viale della Liberazione un’offerta da 15 milioni? Per i dirigenti nerazzurri potrebbe risultare addirittura offensivo… L’impressione è quella che le cifre siano state inventate. Bastoni è un giocatore a cui l’Inter non rinuncerebbe mai. Per prenderlo gli interessati devono mettere sul piatto un’offerta fuori mercato.

La gestione di Dimarco

Il contratto rinnovato fino al 2028 tiene il braccetto sinistro dei nerazzurri lontano dalla Liga e dalla Premier e da tutte i club al momento interessati al suo profilo. Anche Dimarco è considerato un pilastro della formazione allenata da Inzaghi. E anche se le cifre cambiano, anche per lui una cessione può essere presa in considerazione solo per offerte oltre la stima fatta dal club di appartenenza. Anche 55 milioni, qualora Ancelotti si impuntasse, non basterebbero…

Il laterale sinistro dell’Inter avrà voglia di riscatto dopo il brutto Europeo (per molti è stato uno dei peggiori della Nazionale italiana allenata da Spalletti). Alle spalle ha uno scalpitante Carlos Augusto, che sembra intenzionato ad avere più spazio e a imporsi sul compagno di reparto a suo di goal e assist.

La stagione scorsa non c’è riuscito, anche perché è stato più volte inserito come vice Bastoni. Quest’anno l’Inter vorrebbe aggiungere un nome in rosa proprio per permettere al brasiliano di concentrarsi solo sul suo ruolo di terzino e tornare a segnare e a fornire assist a ripetizione come faceva ai tempi del Monza.