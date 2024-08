Il giorno di Thuram: maxi offerta e il piano dell’Inter

Marcus Thuram sta vivendo un giorno speciale, con vista anche sul futuro: il piano dell’Inter per il suo futuro e il pericolo di una maxi offerta

Poco più di un anno fa, Marcus Thuram è sbarcato nell’universo Inter con un mix tra entusiasmo e diffidenza, un po’ perché il francese era stato strappato sotto il naso al Milan, un po’ per i problemi fisici che l’avevano condizionato parecchio nelle precedenti stagioni in Germania.

Invece, in nerazzurro l’attaccante ha mostrato la sua forma più splendente, riuscendo anche a raggiungere la doppia cifra per gol e assist realizzati in campionato, un traguardo che non è proprio da tutti. Il francese non ha fatto rimpiangere per nulla Romelu Lukaku e ha deciso diversi scontri diretti con giocate di pregevole fattura – indimenticabili i suoi gol nei derby di Serie A -, fino a diventare un idolo assoluto della tifoseria.

Oggi per il beniamino della Beneamata è un giorno speciale, quello del suo compleanno: l’ex Borussia Monchengladbach oggi compie 27 anni, da festeggiare insieme ai compagni e in privato. Nelle ultime ore, la spalla perfetta di Lautaro Martinez è stata sommersa di messaggi di auguri, nella speranza che il suo percorso a Milano possa andare avanti per il meglio. Intanto, l’Inter ha ben chiari i piani per il suo futuro.

L’Inter ha deciso il futuro di Thuram: via solo per una maxi offerta

Nonostante qualche interessamento per Thuram sia arrivato dopo una stagione magica, alla fine nessuna proposta convincente è stata recapitata sulla scrivania di Marotta e Ausilio, per cui il calciatore è rimasto volentieri a Milano e con il benestare del club, che ripartirà proprio da lui e Lautaro Martinez lì davanti.

Anche per l’estate 2025, i tifosi sperano che le cose vadano alla stessa maniera, ma non è detto che sia così. L’Inter si è cautelata inserendo nel contratto del francese una clausola rescissoria da 85 milioni di euro, una cifra che garantirebbe una plusvalenza enorme ai nerazzurri e i fondi per trovare un degno sostituto. Se non dovesse esplodere con ancora più convinzione, la società potrebbe anche valutare offerte sui 70 milioni.

Solo in caso di cifre del genere, il club campione d’Italia potrebbe perdere uno dei migliori attaccanti della massima serie italiana nella scorsa stagione. Ora, però, non è il momento di parlarne, ma di festeggiare con Thuram il suo giorno speciale, in attesa di rivederlo in campo.