Pirlo piazza il colpo in casa Inter, trasferimento lampo alla Sampdoria

Il tecnico della Sampdoria è pronto a puntare su un grande talento nerazzurro: colpo last minute, lo vuole Pirlo

In casa nerazzurra è tempo di portare avanti le ultime operazioni di mercato prima che la sessione estiva finisca: tra queste potrebbe esserci una cessione in Serie B. Occhio alla Sampdoria, Andrea Pirlo ha puntato uno dei gioielli di Simone Inzaghi per puntare alla promozione.

Proprio il capitolo cessioni resta un tema centrale per l’Inter campione d’Italia che, dopo diversi importanti acquisti, deve adesso muoversi in direzione uscite. Zielinski, Taremi, Josep Martinez hanno colmato delle lacune importanti andando ad alzare in maniera vertiginosa il tasso tecnico di una squadra che ha già dimostrato nella passata stagione di non avere serie rivali in Serie A.

Il copione, almeno negli auspici di Marotta e dei vertici nerazzurri, potrebbe essere lo stesso. Anche se le altre big del nostro calcio si sono rinforzate pesantemente e non sarà affatto facile confermare il tricolore sul petto.

Per quel che riguarda i prossimi addii sembra inevitabile quello di Joaquin Correa, reduce da un’annata in prestito al Marsiglia tutt’altro che brillante: per lui, in scadenza nel 2025, si parla anche di rescissione. In attacco fari puntati su Arnautovic che, dopo aver rifiutato diverse proposte da Turchia e Arabia Saudita, rimane tra i principali candidati a cambiare aria e a far posto alla firma di un nuovo centravanti. Ma come anticipato, una delle sorprese dell’estate nerazzurra potrebbe vedere coinvolto in primo piano proprio un ex interista: Andrea Pirlo è pronto a fare la spesa nella rosa di Inzaghi.

Dall’Inter alla Samp: idea Salcedo

Non è stata un’annata semplice per la Sampdoria che, dopo aver fallito nel tentativo di ritornare in Serie A, ha intenzione di riprovarci in maniera ancor più decisa. Ecco perché Andrea Pirlo, confermatissimo, è pronto a guidare un gruppo già forte che potrebbe arricchirsi di un talento nerazzurro.

A Pirlo piace moltissimo il 22enne Eddie Salcedo, attaccante reduce dall’esperienza al Lecco e già protagonista in Serie A con le maglie, tra le altre, di Genoa ed Hellas Verona. Ora il classe 2001 potrebbe diventare l’arma in più di Pirlo nella corsa alla promozione. La Samp, dopo il sontuoso mercato in entrata fatto, è tra le serie candidate al salto in Serie A.

E così il colpo Salcedo potrebbe essere la ciliegina sulla torta di fine mercato, con Pirlo desideroso di puntare sulle qualità del giovane attaccante genovese che oltre al ruolo di prima punta potrebbe giocare sia sull’esterno mancino che, all’occorrenza, pure da trequartista.

In Serie A Salcedo vanta 52 presenze con 3 gol e non avendo mai giocato da titolare fisso, l’esperienza in cadetteria con la maglia blucerchiata potrebbe servirgli per maturare e fare il definitivo salto di qualità. Pirlo ci crede, la Sampdoria pure ed è pronta ad accontentare il suo allenatore. I contatti potrebbero venire avviati nei prossimi giorni: il tempo stringe, Eddie Salcedo può trasferirsi subito a Genova.