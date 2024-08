Affare super tra Inter e Manchester United, cambia maglia per 15 milioni

Un clamoroso colpo di scena sull’asse Milano-Manchester: Inter e United possono discutere la cessione per 7 milioni

È tempo di spingere il piede sull’acceleratore in una campagna acquisti che ha già regalato non poche soddisfazioni al popolo nerazzurro. Lo sa bene Marotta che sta provando a costruire una squadra sempre più forte, l’Inter di Simone Inzaghi quest’anno proverà a prendersi tutto.

Ci è riuscita pochi mesi fa con lo Scudetto, un dominio quasi totalmente incontrastato che ha premiato la ‘Beneamata’ con la meritatissima seconda stella. Ora si punta a far bene anche in Europa, visto che gli anni di distanza dall’ultima Champions League cominciano ad essere davvero troppi.

Sullo sfondo c’è sempre il calciomercato, con la sessione estiva che chiuderà ufficialmente tra poco più di tre settimane: il tempo stringe e le esigenze ancora da soddisfare sono molteplici. Come quella che vedrebbe l’approdo alla Pinetina di un nuovo attaccante, in grado di spalleggiare Lautaro Martinez, Thuram ed il neo arrivato Taremi.

Si attendono offerte per Marko Arnautovic anche se negli ultimi giorni sta lentamente prendendo forma la possibilità che il 35enne austriaco possa addirittura rescindere il contratto, con un anno di anticipo sulla sua naturale scadenza. Resta ancora da colmare l’assenza di Buchanan che per un grave infortunio non tornerà prima di fine 2024 inizio 2025.

Parallelamente si sta facendo strada un’ipotesi a dir poco pazzesca che coinvolgerebbe in maniera diretta il Manchester United. Un affare da 7 milioni sul tavolo, adesso la dirigenza di Viale della Liberazione è chiamata a compiere una delicata valutazione.

7 milioni per l’addio: clamoroso affare Inter-Manchester United

I ‘Red Devils’, sulla cui panchina è stato confermato Erk ten Hag nonostante un’annata assolutamente deludente alle spalle, hanno intenzione di rinforzare pesantemente la squadra a pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo. E così uno dei big di Inzaghi è diventato la priorità per l’allenatore olandese.

All’Old Trafford, molto presto, potrebbe sbarcare Stefan de Vrij. Almeno questa è la speranza che ten Hag sta coltivando col passare delle ore, visto che stravede per il centrale degli ‘Orange’ a cui affiderebbe volentieri le chiavi della difesa dei ‘Red Devils’. Una retroguardia che da troppo tempo sta facendo acqua da tutte le parti, costringendo gli inglesi a correre ai ripari sul mercato. La valutazione di de Vrij, che ricordiamo rimane in scadenza il 30 giugno 2025 e pare comunque molto lontano dall’idea di rinnovare con l’Inter, è di 15 milioni di euro.

Ci sarà da capire se vi saranno i margini, temporali ma anche economici, per portare avanti quella che in questo momento è solo un’intrigante suggestione. Un volere forte di ten Hag che non è affatto detto si debba concretizzare già nelle prossime settimane: il difensore olandese è reduce da un’ottima stagione condita da 33 presenze tra campionato e coppe ed 1 rete all’attivo.