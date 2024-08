Guai per Inzaghi: il big starà fuori quasi un mese

In vista di Genoa-Inter Inzaghi è in emergenza nel reparto offensivo. Il big dovrebbe tornare con l’Atalanta, ecco le ultime

Dopo Taremi, Simone Inzaghi ha perso per infortunio anche Piotr Zielinski e Marko Arnautovic. Nel reparto offensivo, in vista del debutto stagionale col Genoa in programma sabato 16 agosto, il tecnico dell’Inter è in vera e propria emergenza.

L’iraniano è alle prese con un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, nei prossimi giorni dovrebbe svolgere ulteriori esami ma coi liguri quasi sicuramente non ci sarà nemmeno per la panchina.

I nerazzurri sperano che l’ex Porto non abbia subito una lesione, che lo costringerebbe a uno stop forzato più lungo. Salterà la prima di Serie A pure Arnautovic, il quale nell’amichevole col Pisa di venerdì scorso ha subito una piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra. Contro l’undici di Gilardino, quindi, Inzaghi avrà a disposizione soltanto Thuram e Lautaro Martinez.

Il capitano è tornato oggi, con due giorni di anticipo, ma è chiaro che da qui al 16 non potrà raggiungere una condizione fisica ottimale. Per questo non è escluso che possa partire dalla panchina, con magari Mkhitaryan che inizierà da mezzapunta alle spalle di Thuram. Alla Pinetina Inzaghi sta ‘testando’ l’armeno proprio in quel ruolo, che peraltro l’ex Roma ha già interpretato a lungo nel corso della sua carriera.

Inter, per Zielinski quasi un mese di stop: dovrebbe tornare con l’Atalanta

Come mezzapunta avrebbe potuto giocarci Zielinski, ma come Arnautovic il polacco si è fatto male contro il Pisa di Pippo Inzaghi. L’infortunio accorso alla mezz’ala è, però, più serio di quello dell’austriaco. Nello specifico un risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra

L’ex Napoli non salterà infatti soltanto il match col Genoa, bensì pure quello contro il Lecce di scena la settimana successiva. Il classe ’94, legatosi al club di Oaktree con un quadriennale da 4-4,5 milioni netti a stagione, dovrebbe tornare a disposizione di Inzaghi per la terza gara di campionato, cioè contro l’Atalanta nell’incontro in programma il 30 agosto al ‘Meazza’. In pratica quasi un mese dopo l’infortunio.

“Perché l’Inter? Avevo altre possibilità, in Italia e all’estero – ha dichiarato l’altro giorno Zielinski a ‘La Gazzetta dello Sport’ in merito al suo approdo in nerazzurro – ma guardando le qualità dei giocatori e il modo in cui venivano messi in campo da Inzaghi, ho pensato che fosse il posto giusto. Oltre allo Scudetto, c’è il sogno Champions“.